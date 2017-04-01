Конте советует Венгеру уважать другие клубы из Лондона

Главный тренер "Челси" Антонио Конте посоветовал Арсену Венгеру из "Арсенала" уважительнее относиться к другим клубам из Лондона.

Ранее на этой неделе Венгеру пришлось отвечать на комментарии нападающего Алексиса Санчеса, заявившего, что он продолжит карьеру в клубе, который базируется в Лондоне, но при этом борется за трофеи.



Арсен не увидел в замечаниях чилийца намек на его желание уйти в "Челси". По словам Венгера, Санчес не помышляет о смене обстановки просто потому, что "Арсенал" остается единственным стоящим клубом из Лондона.



Конте явно не оценил юмор коллеги, посоветовав ему уважительнее относиться к другим командам из столицы, даже к таким, как "Кристал Пэлас".



"Я не знаю, что именно сказал Арсен Венгер, но если я не ошибаюсь, в Лондоне базируется много команд. Например, в субботу нам предстоит дерби против "Кристал Пэлас".



"Если уж зашла речь, то в Лондоне выступает много сильных команд. Я люблю слушать своих коллег, но предпочитаю с уважением относиться к их командам и игрокам", - цитирует Конте Evening Standard.