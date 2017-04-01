Конте советует Венгеру уважать другие клубы из Лондона
Главный тренер "Челси" Антонио Конте посоветовал Арсену Венгеру из "Арсенала" уважительнее относиться к другим клубам из Лондона.
Ранее на этой неделе Венгеру пришлось отвечать на комментарии нападающего Алексиса Санчеса, заявившего, что он продолжит карьеру в клубе, который базируется в Лондоне, но при этом борется за трофеи.
Арсен не увидел в замечаниях чилийца намек на его желание уйти в "Челси". По словам Венгера, Санчес не помышляет о смене обстановки просто потому, что "Арсенал" остается единственным стоящим клубом из Лондона.
Конте явно не оценил юмор коллеги, посоветовав ему уважительнее относиться к другим командам из столицы, даже к таким, как "Кристал Пэлас".
"Я не знаю, что именно сказал Арсен Венгер, но если я не ошибаюсь, в Лондоне базируется много команд. Например, в субботу нам предстоит дерби против "Кристал Пэлас".
"Если уж зашла речь, то в Лондоне выступает много сильных команд. Я люблю слушать своих коллег, но предпочитаю с уважением относиться к их командам и игрокам", - цитирует Конте Evening Standard.
01.04.2017 13:00
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ну и прав, веня по старости переступает грани уважения, пусть доказывает делом, кто мешает мляяяяяя
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Венгер поджег итальяшку получается
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Венгер прав: в Лондоне есть только 1 клуб, выигравший Лигу Чемпионов... и это не Арсенал... ^_^
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Венгеру пох на твой Членси
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мда, свингер хотел показать своим игрокам, что у него есть яйца и он еще не потерял хватку, а в итоге его еще и обоссале
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аа--ххха----ааа клюнул
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Венгер троль, красиво поджог)
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бом-бом у конте))
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6 Арсенал 27 50
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топчик
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