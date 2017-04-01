Конте советует Венгеру уважать другие клубы из Лондона

Антонио Конте и Арсен Венгер Главный тренер "Челси" Антонио Конте посоветовал Арсену Венгеру из "Арсенала" уважительнее относиться к другим клубам из Лондона.

Ранее на этой неделе Венгеру пришлось отвечать на комментарии нападающего Алексиса Санчеса, заявившего, что он продолжит карьеру в клубе, который базируется в Лондоне, но при этом борется за трофеи.

Арсен не увидел в замечаниях чилийца намек на его желание уйти в "Челси". По словам Венгера, Санчес не помышляет о смене обстановки просто потому, что "Арсенал" остается единственным стоящим клубом из Лондона.

Конте явно не оценил юмор коллеги, посоветовав ему уважительнее относиться к другим командам из столицы, даже к таким, как "Кристал Пэлас".

"Я не знаю, что именно сказал Арсен Венгер, но если я не ошибаюсь, в Лондоне базируется много команд. Например, в субботу нам предстоит дерби против "Кристал Пэлас".

"Если уж зашла речь, то в Лондоне выступает много сильных команд. Я люблю слушать своих коллег, но предпочитаю с уважением относиться к их командам и игрокам", - цитирует Конте Evening Standard.



Метки Арсенал, Венгер, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 01.04.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1452

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Последние комментарии:




  1. osivori 01.04.2017 13:42 # osivori
    ну и прав, веня по старости переступает грани уважения, пусть доказывает делом, кто мешает мляяяяяя

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  2. awesome-arsenal 01.04.2017 13:39 # awesome-arsenal
    Венгер поджег итальяшку получается

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  3. stason-cfc 01.04.2017 13:38 # stason-cfc
    Венгер прав: в Лондоне есть только 1 клуб, выигравший Лигу Чемпионов... и это не Арсенал... ^_^

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  4. gustavo 01.04.2017 13:30 # gustavo
    Венгеру пох на твой Членси

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  5. farot 01.04.2017 13:19 # farot
    мда, свингер хотел показать своим игрокам, что у него есть яйца и он еще не потерял хватку, а в итоге его еще и обоссале

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  6. manutd-20champ 01.04.2017 13:14 # manutd-20champ
    аа--ххха----ааа клюнул

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  7. gunars 01.04.2017 13:09 # gunars
    Венгер троль, красиво поджог)

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  8. gunars 01.04.2017 13:08 # gunars
    бом-бом у конте))

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  9. role-playin 01.04.2017 13:05 # role-playin
    6 Арсенал 27 50

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  10. funkyfresh 01.04.2017 13:04 # funkyfresh
    топчик

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