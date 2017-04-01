Гвардиола и Конте признались в своих симпатиях к Санчесу

Тренеры Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Антонио Конте из "Челси" признались в своих симпатиях к нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу.

Если Санчес так и не согласится на новый контракт, "канониры" вряд ли будут рисковать суммой порядка 50 миллионов — именно во столько сейчас оценивается 28-летний чилиец. Ожидается, что Алексис будет выставлен на трансфер, а среди наиболее вероятных покупателей как раз называются "Сити" и "Челси".



Перед воскресным выездом на "Эмирейтс" Гвардиола признался в своих симпатиях к Санчесу и даже сравнил того с Серхио Агуэро.



"Я большой поклонник Алексиса Санчеса".



"Серхио является большим нападающим, чем Алексис, но тот тоже может играть нападающего. С начала сезона он играет очень, очень хорошо. Он может играть на обоих краях, он может исполнять различные роли. Они оба большие бойцы и очень опасны. Они оба игроки самого, самого высокого уровня".



"Я знаю их обоих. С Алексисом мы провели год или два в "Барселоне". Теперь я работаю с Серхио. Поэтому я знаю качества их обоих", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.



Также свой интерес к Санчесу, забившему 22 гола в этом сезоне с учетом всех соревнований, обозначил Конте.



"Думаю, было бы очень неуважительно говорить об игроках из других команд, но он совершенно точно является игроком топ-уровня. Я могу позволить себе сказать это".



"Но мне не нравится говорить об игроках из других команд, потому что это неуважительно по отношению к игрокам из других команд, к другим клубам и к моим собственным игрокам".



"Нам важнее всего постараться хорошо завершить этот сезон и выиграть лигу. Затем, когда сезон закончится, мы вместе с клубом поговорим о том, как мы можем укрепить команду и наш состав".



"Это будет очень важно, но я не вижу никаких проблем насчет этого. У этого клуба огромные амбиции. Так было в прошлом, так будет в будущем. Я очень счастлив быть тренером этого клуба", — приводит слова Конте Evening Standard.