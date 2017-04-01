Почеттино назвал Дембеле "гением"

Мусса Дембеле Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал Муссу Дембеле "гением", сравнив своего полузащитника с легендарными Диего Марадоной и Роналдиньо.

Перебравшись на "Уайт Харт Лэйн" из "Фулхэма" в 2012 году, Дембеле не самым убедительным образом начал свою карьеру в "шпорах", но со временем заметно вырос как игрок и теперь является ключевой фигурой в команде Почеттино.

По словам Маурисио, за все время своей работы в футболе, он встретил лишь считанное количество игроков, которых можно было бы поставить в один ряд с 29-летним бельгийцем.

"Мусса Дембеле совершенно отличается от того, кем он был два с половиной года назад, когда мы пришли сюда".

"В своем первом сезоне он особо не играл, у него постоянно были проблемы, проблемы физического характера. Нужно отдать должное всем этим парням из отдела спортивной науки и медицинского отдела за то, что они создали такого Муссу Дембеле, который теперь так силен и может играть".

"Я всегда говорил: "Муса, в моей книге ты будешь одним из главных гениев, с кем мне посчастливилось пересечься". Одним из них был Марадона, другим — Роналдиньо, а также Окоча и Де Ла Пенья. Мусса Дембеле — тоже гений".

"Мы всегда говорили ему, что, окажись он у нас в 18-19 лет, то он стал бы одним из лучших игроков в мире. Я был бы счастлив тренировать его, когда ему было 18", — приводит слова Почеттино Sky Sports.


Метки Дембеле, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2017 11:00

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  1. budun 01.04.2017 11:42 # budun
    топ, че тут говорить

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  2. cristean2 01.04.2017 11:37 # cristean2
    И фотка подходящая, леол :D :D

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  3. superglor 01.04.2017 11:33 # superglor
    Только петухи готовы были кукарекать что их нонейма сравнили с Марадоной и Роналдиньо, как в этом же ряду оказались Окоча и Де Ла Пенья.

    Обоссаны.

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  4. largo-winch 01.04.2017 11:25 # largo-winch
    Дембеле - мечта любого тренера. И не важно в какой позиции играет.

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  5. eriksen23 01.04.2017 11:18 # eriksen23
    реально охуенный игрок.

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  6. mab 01.04.2017 11:00 # mab
    ниже бомбящие пуканы юзером фапла, приятного чтения

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