Почеттино назвал Дембеле "гением"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал Муссу Дембеле "гением", сравнив своего полузащитника с легендарными Диего Марадоной и Роналдиньо.
Перебравшись на "Уайт Харт Лэйн" из "Фулхэма" в 2012 году, Дембеле не самым убедительным образом начал свою карьеру в "шпорах", но со временем заметно вырос как игрок и теперь является ключевой фигурой в команде Почеттино.
По словам Маурисио, за все время своей работы в футболе, он встретил лишь считанное количество игроков, которых можно было бы поставить в один ряд с 29-летним бельгийцем.
"Мусса Дембеле совершенно отличается от того, кем он был два с половиной года назад, когда мы пришли сюда".
"В своем первом сезоне он особо не играл, у него постоянно были проблемы, проблемы физического характера. Нужно отдать должное всем этим парням из отдела спортивной науки и медицинского отдела за то, что они создали такого Муссу Дембеле, который теперь так силен и может играть".
"Я всегда говорил: "Муса, в моей книге ты будешь одним из главных гениев, с кем мне посчастливилось пересечься". Одним из них был Марадона, другим — Роналдиньо, а также Окоча и Де Ла Пенья. Мусса Дембеле — тоже гений".
"Мы всегда говорили ему, что, окажись он у нас в 18-19 лет, то он стал бы одним из лучших игроков в мире. Я был бы счастлив тренировать его, когда ему было 18", — приводит слова Почеттино Sky Sports.
01.04.2017 11:00
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Последние комментарии:
топ, че тут говорить
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И фотка подходящая, леол :D :D
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Только петухи готовы были кукарекать что их нонейма сравнили с Марадоной и Роналдиньо, как в этом же ряду оказались Окоча и Де Ла Пенья.
Обоссаны.
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Дембеле - мечта любого тренера. И не важно в какой позиции играет.
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реально охуенный игрок.
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ниже бомбящие пуканы юзером фапла, приятного чтения
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