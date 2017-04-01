Почеттино назвал Дембеле "гением"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал Муссу Дембеле "гением", сравнив своего полузащитника с легендарными Диего Марадоной и Роналдиньо.

Перебравшись на "Уайт Харт Лэйн" из "Фулхэма" в 2012 году, Дембеле не самым убедительным образом начал свою карьеру в "шпорах", но со временем заметно вырос как игрок и теперь является ключевой фигурой в команде Почеттино.



По словам Маурисио, за все время своей работы в футболе, он встретил лишь считанное количество игроков, которых можно было бы поставить в один ряд с 29-летним бельгийцем.



"Мусса Дембеле совершенно отличается от того, кем он был два с половиной года назад, когда мы пришли сюда".



"В своем первом сезоне он особо не играл, у него постоянно были проблемы, проблемы физического характера. Нужно отдать должное всем этим парням из отдела спортивной науки и медицинского отдела за то, что они создали такого Муссу Дембеле, который теперь так силен и может играть".



"Я всегда говорил: "Муса, в моей книге ты будешь одним из главных гениев, с кем мне посчастливилось пересечься". Одним из них был Марадона, другим — Роналдиньо, а также Окоча и Де Ла Пенья. Мусса Дембеле — тоже гений".



"Мы всегда говорили ему, что, окажись он у нас в 18-19 лет, то он стал бы одним из лучших игроков в мире. Я был бы счастлив тренировать его, когда ему было 18", — приводит слова Почеттино Sky Sports.