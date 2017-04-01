Венгер строит планы на следующий сезон

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сделал очередной намек на продление контракта с клубом, заявив, что уже строит планы на следующий сезон.

Как известно, действующий контракт 67-летнего француза истекает уже грядущим летом. Венгер продолжает держать свой клуб, своих игроков и болельщиков в неведении относительно будущего, однако это не мешает Арсену готовить "канониров" к следующему сезону.

"Конечно, я строю планы на следующий сезон. Именно поэтому я говорил, что буду делать свою работу точно так же — независимо от того, останусь я еще на два месяца или на два года. Мы анализируем, где нам требуется усиление, но в данный момент мы не ведем переговоры ни с кем из игроков".

"Когда мы с кем-либо общаемся, мы всегда честны. Думаю, сегодня "Арсенал" является мировым брендом, который уважают во всем мире. Имя "Арсенала" важнее, чем мое имя. Игроки переходят сюда из-за "Арсенала", а не из-за Арсена Венгера", — цитирует Венгера Evening Standard.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2017 10:00

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  1. abse 01.04.2017 10:02 # abse
    Игроки как раз таки приходят и не приходят из - за Венгера.

    (ответить)

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