Моуриньо обещает "интересные" приобретения

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пообещал фанатам своего клуба ряд интересных приобретений грядущим летом, а также выразил надежду на ранние трансферы.

В период работы Луи Ван Галя "красные дьяволы" совершили три приобретения в заключительный день трансферных окон, подписав Дейли Блинда, Радамеля Фалькао и Антони Мартиаля.

Однако Моуриньо хочет отойти от подобной практики и надеется сработать быстро. Жозе уже передал исполнительному директору Эду Вудворду список игроков, которых он желает видеть в своей команде на будущий сезон.

"Это очень важно, что руководство понимает, почему я хочу сработать быстро. Но в то же время я знаю, что сейчас рынок очень сложен".

"Я не глупый тренер, который говорит: "Вот вам список, дайте мне этих игроков". Я даю имена, я даю варианты, я даю запасные варианты на случай, если приоритетные варианты недоступны. Но всю свою информацию я даю, основываясь на своем анализе, своем опыте, своем видении будущего".

"У нас очень, очень хорошие отношения с руководством. Во-первых, все они знают, что я не прошу невозможные цели, я прошу сложные цели".

"Это сложная работа, и им придется постараться изо всех сил, но я уверен, что к концу лета мы не сможем заполучить абсолютно все мои приоритетные цели, потому что сложно преуспеть по каждой из них".

"Но я уверен, что мы совершим интересные приобретения, которые сделают нас сильнее к следующему сезону", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2017 09:00

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  1. knvlay 01.04.2017 09:18 # knvlay
    Гризманн, Линделеф, Кроос.

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  2. chelsea-ferrari 01.04.2017 09:18 # chelsea-ferrari
    что у него с лицом? он похоже срет.

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  3. felixok 01.04.2017 09:18 # felixok
    Ох как хочется подобных заявлений от Венгера, но, похоже, не в этой жизни)))

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