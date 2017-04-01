Гвардиола защищает Венгера и опасается "Арсенал"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заступился за своего коллегу Арсена Венгера и заявил, что опасается "Арсенал" в преддверии воскресного выезда на "Эмирейтс".

К очному матчу против своего конкурента за попадание в топ-4 "канониры" подходят в ужасной форме, проиграв четыре из пяти последних матчей в Премьер-Лиге. Однако Гвардиола верит, что Венгер сможет найти достойный ответ для своих критиков.



"Все тренеры хотят побеждать. Мы сильны, когда побеждаем, мы слабы, когда не побеждаем. Люди должны понимать, насколько сложен футбол сегодня, все команды стали лучше готовы. Если их боссы решат или Арсен решит остаться и продолжать делать то, во что он верит, то это будет лучше всего для "Арсенала".



"Не обладая мастерством, невозможно оставаться во главе "Арсенала" так много лет, как это делает Арсен. Мой друг Микель Артета, который был рядом с ним много лет, говорит только хорошие вещи об Арсене. В это я верю больше. Тренеры проигрывают матчи, но он здесь так давно, потому что он хорош".



"Когда Арсен начнет побеждать, фанаты снова буду счастливы — я уверяю вас в этом, 100 процентов. Фанаты уважают то, что Арсен сделал, и то, что он делает".



"Мы встречаемся с ними в опасный момент, потому что они проиграли несколько матчей. Я бы предпочел, чтобы "Арсенал" одержал много побед перед встречей с нами".



"Но они большие профессионалы, Арсен большой профессионал, и игроки "Арсенала" — тоже. Они хотят побеждать в каждом матче, и я не думаю, что последние результаты станут для них большой проблемой".



"Каждый знает их. Огромное мастерство в центре, мастерство на краях за счет Алексиса, превосходные рывки за спину защитникам в исполнении Уолкотта и Окслейд-Чемберлена. У них хорошее мастерство. "Арсенал" является командой топ-уровня", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.