Конте считает, что "Челси" заслуживает титул

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что "синие" заслуживают чемпионский титул Премьер-Лиги, но только если ничего не изменится в остатке сезоне.

Из последних 66 очков, доступных "Челси", подопечные Конте набрали 59, благодаря чему уверенно идут к своей главной цели - итоговой победе в Премьер-Лиге. Аналитики подсчитали, что в остатке сезона "синим" необходимо выиграть 7 раз, чтобы совершенно точно стать первыми.



Антонио уверен, что на конец марта его команда заслужила чемпионский титул, однако предостерегает "Челси" от самоуспокоенности. Если в оставшихся матчах "синие" повалятся, конкуренты обязательно дадут о себе знать, считает Конте.



"Я думаю, что мы заслужили титул, но здесь нужно оговориться: до конца сезона осталось провести десять матчей, поэтому произойти может все что угодно. Я уверен, что наши соперники не захотят признавать поражение, пока имеют хоть какие-то шансы на чемпионство".



"Как вы знаете, футбол всегда полон сюрпризов. Будучи игроком, я многое выиграли, но, думаю, еще больше проиграл. Именно по этой причине я хочу, чтобы футболисты "Челси" не витали в облаках и думали только о следующем матче".



"Мы хотим построить нечто очень важное для настоящего и будущего этого клуба. И я думаю, что мы только начали наш путь", - приводит слова Конте ESPN.