Аспиликуэта не променяет "Челси" на "Барселону"

Правый защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что ему льстит интерес "Барселоны", однако у него нет даже мыслей об уходе из лондонского клуба.

Ранее в этом сезоне главный тренер "синих" Антонио Конте назвал Аспиликуэту абсолютно лучшим игроком на своей позиции в мире. О надежности Сесара у своих ворот осведомлен не только итальянец, но и руководители "Барселоны".



По слухам, каталонский клуб даже готовит официальное предложение о покупке 27-летнего игрока грядущим летом. На планы Аспиликуэты это, впрочем, никак не повлияет: Сесар хочет остаться на "Стэмфорд Бридж".



"Прямо сейчас я думаю только о "Челси", в этом клубе меня любят и ценят. Я играю за них уже на протяжении пяти лет, и, как вы помните, совсем недавно заключил новый контракт".



"Конечно, мне льстит интерес "Барселоны", но это означает, что я и в самом деле показываю хороший футбол. В прошлом сезоне я не сталкивался с подобного рода слухам, но теперь у "Челси" все идет хорошо, и мы идем на вершине".



"Моя цель с тех пор, как я приехал сюда, остается неизменной: расти как в игровом, так и в личностном плане. Думаю, я уже адаптировался к городу и стране, а моя главная задача сейчас – продолжать выступления за "Челси", - сообщил Аспиликуэта в интервью The Guardian.