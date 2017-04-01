30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 1 апреля восемью поединками стартует 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — ЭВЕРТОН 14:30 Онлайн-трансляция



В 228-м мерсисайдском дерби "Ливерпуль" постарается сохранить не только свою 18-летнюю серию без поражений в домашних встречах с "Эвертоном", но и те шесть очков преимущества, что "красные" имеют над своими соседями. "Ирискам" нужно прыгнуть выше своей головы, если они все-таки надеются попасть в топ-4, потому что в рамках Премьер-Лиги "Ливерпуль" проиграл лишь одно из 20 последних дерби с "Эвертоном", одержав 10 побед.



"Ливерпуль" все еще вынужден обходиться без Джордана Хендерсона и Даниэля Старриджа. Из сборной Англии с травмой бедра вернулся Адам Лаллана. Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино в порядке, несмотря на утомительное возвращение из Бразилии.



За время международного перерыва "Эвертон" потерял с травмами Шеймуса Коулмена и Рамиро Фунеса Мори, для которых сезон уже закончен. Также не сыграет в субботу Морган Шнайдерлен, которого беспокоит икроножная мышца.



УОТФОРД — САНДЕРЛЕНД 17:00



Каждая неделя приближает расставание "Сандерленда" с Премьер-Лигой. "Коты" никак не спешат начинать тот стремительный рывок, который они традиционно совершают на финише сезона. Выезд к "Уотфорду", набравшему всего одно очко в четырех последних матчах, видится одной из заключительных возможностей для "Сандерленда" зацепиться за спасительную соломинку. Все три последних встречи команд на поле "шершней" в рамках чемпионата завершились вничью.



Нападающий "Уотфорда" Трой Дини едва возобновил тренировки после болезни. Валон Бехрами травмирован, а Себастьян Предль под вопросом.



Полузащитник "Сандерленда" Ли Каттемол, отсутствующий с сентября, усиленно набирает форму на тренировках, но играть еще не готов. Также уже приступил к занятиями и Виктор Аничебе.



ЛЕСТЕР — СТОУК 17:00 Онлайн-трансляция



"Лестер" находится в потрясающей форме с момента, как шефство над командой принял Крейг Шекспир, который теперь может стать первым британским тренером, выигравшим все четыре своих первых матча в Премьер-Лиге. Чтобы установить этот рекорд, "лисам" необходимо обыграть "Стоук", занимающий свою привычную позицию — девятую, на которой "гончары" финишировали в каждом из трех предыдущих сезонов. В восьми последних выездах к "Лестеру" с учетом всех соревнований "Стоук" одержал лишь одну победу, потерпев три поражения.



Полузащитник "Лестера" Данни Дринкуотер решил свои проблемы с бедром, не позволившие ему поехать в сборную Англии. Уэс Морган отсутствует с травмой бедра.



Восьмой матч кряду пропустит вингер "Стоука" Джердан Шакири, которого все еще беспокоит икроножная мышца. Фил Бардсли дисквалифицирован.



ХАЛЛ — ВЕСТ ХЭМ 17:00



Поражение 1:0 в гостях у "Вест Хэма" ранее в этом сезоне было одним из самых невезучих матчей для "Халла". "Тигры" трижды пробили в каркас ворот, которые были признаны лучшим игроком по версии фанатов "молотобойцев". Хозяевам "Кей-Си" остается надеяться, что на сей раз удача к ним вернется, и они смогут взять реванш против "Вест Хэма", проигравшего все три последних поединка. В эру Премьер-Лиги "Халл" еще никогда не проигрывал дома "молотобойцам" — две победы и две ничьи.



К трехматчевой дисквалификации за свое удаление против "Эвертона" приступает полузащитник "Халла" Том Хаддлстоун. Майкл Доусон оправился после травмы икры.



"Вест Хэм" не сможет рассчитывать в субботу на Уинстона Рида, Педро Обианга и Мичейла Антонио, но капитан Марк Нобл уже выздоровел.



ЧЕЛСИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция



"Это матч фундаментального значения для нас", — именно так назвал главный тренер "Челси" Антонио Конте дерби против "Кристал Пэлас", в котором "синие" постараются одержать свою 14-ю кряду домашнюю победу. Настрой Конте понятен: его игроки едва вернулись из своих сборных, а "орлы" будут предельно уверены в себе после трех кряду побед без единого пропущенного мяча. Кроме того, "Пэлас" удалось выиграть на "Стэмфорд Бридж" в прошлом сезоне — впервые с 1982 года.



Сразу у нескольких игроков "Челси" возникли проблемы со здоровьем во время международного перерыва: у Тибо Куртуа, Эдена Азара, Виктора Мосеса и Диего Косты. Тем не менее, ожидается, что все они сыграют.



"Кристал Пэлас" потерял Патрика Ван Анхольта с травмой лодыжки. Насчет готовности Джеймса Макартура и Фрэйзера Кэмпбелла есть сомнения. Лоик Реми сыграть не сможет из-за условий своей аренды.



БЕРНЛИ — ТОТТЕНХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция



У "Бернли" нет причин бояться главного преследователя лидирующего "Челси", учитывая ту уверенную игру, что подопечные Шона Дайча показывали дома против других команд топ-6 в этом сезоне. Одновременно "бордовым" стоит добавить — и хотя угроза вылета для них относительно мала, отсутствие побед в шести последних матчах Премьер-Лиги не может не настораживать. Для "Тоттенхэма" это шанс воспользоваться тем, что конкуренты в лице "Арсенала" и "Манчестер Сити" играют между собой, и кто-нибудь из них очки обязательно потеряет.



После двух месяцев отсутствия с травмой задней поверхности бедра возвращается полузащитник "Бернли" Стивен Дефур. Йоханн Берг Гудмундссон уже возобновил тренировки, но играть еще не готов.



"Тоттенхэм" по-прежнему вынужден обходиться без Данни Роуза, Эрика Ламелы и Харри Кейна.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВЕСТ БРОМВИЧ 17:00 Онлайн-трансляция



Сумасшедший апрель начинается для "Манчестер Юнайтед" домашним матчем против "Вест Бромвича", который перед международным перерывом на удивление уверенно сокрушил "Арсенал" (3:1) и сейчас продолжает комфортно занимать восьмую позицию в таблице. Несмотря на все свои кадровые потери, "красные дьяволы" обязаны набирать три очка в этом матче, если хотят завершить сезон в топ-4 Премьер-Лиги. После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию "дрозды" выиграли три из семи встреч с "Юнайтед" в рамках чемпионата, хотя до этого не знали побед на протяжении 14.



"Юнайтед" будет лишен травмированных Фила Джонса, Крис Смоллинга, Поля Погба и дисквалифицированных Андера Эрреру со Златаном Ибрагимовичем. Зато выздоровел капитан Уэйн Руни.



"Вест Бромвичу" предстоит оценить состояние полузащитника Насера Шадли, который повредил плечо в сборной Бельгии. Мэтт Филлипс травмирован.



САУТГЕМПТОН — БОРНМУТ 19:30



Шутка ли, за 48 последних дней "Саутгемптон" сыграл всего три матча. Однако атмосфера дерби должна уберечь игроков команда Клода Пюэля от отпускного настроения. Должна мотивировать "святых" и форма их соперника — "Борнмута", чей наставник Эдди Хау был назван Тренером Месяца за семь очков, добытых в трех мартовских поединках. За всю историю противостояний "вишенки" еще никогда не побеждали в гостях у "Саутгемптона" — восемь поражений и четыре ничьи.



Нападающий "Саутгемптона" Маноло Габбиадини не успевает решить свои проблемы с пахом. Также вне игры Виргил Ван Дейк и Чарли Остин.



"Борнмут" устроит фитнес-тесты для Райана Фрэйзера, Харри Артера, Джуниора Станисласа и Лиса Муссе. Тайрон Мингс все еще дисквалифицирован.