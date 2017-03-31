Хуан Мата перенес операцию на пахе

Полузащитник Хуан Мата рискует уже не сыграть за "Манчестер Юнайтед" в остатке сезона после того, как он перенес операцию на пахе.

Напомним, в течение апреля "красным дьяволам" предстоит сыграть аж девять матчей. Уже перед первым из них, против "Вест Бромвича", Жозе Моуриньо сетовал на потери, отрапортовав о травмах Фила Джонса, Крис Смоллинга, Поля Погба и о дисквалификациях Андера Эрреры со Златаном Ибрагимовичем.



И вот сейчас по надеждам "Юнайтед" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и выиграть Лигу Европы был нанесен еще один удар. Как стало известно Manchester Evening News, во время одной из тренировок на текущей неделе Мата пожаловался на дискомфорт в пахе и был отправлен на углубленное обследование.



Жалобы Хуана оказались небезосновательными, и в четверг 28-летний испанец перенес операцию. Сроки восстановления Маты не называются, однако он всерьез рискует уже не сыграть в остатке сезона.