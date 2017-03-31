Хуан Мата перенес операцию на пахе
Полузащитник Хуан Мата рискует уже не сыграть за "Манчестер Юнайтед" в остатке сезона после того, как он перенес операцию на пахе.
Напомним, в течение апреля "красным дьяволам" предстоит сыграть аж девять матчей. Уже перед первым из них, против "Вест Бромвича", Жозе Моуриньо сетовал на потери, отрапортовав о травмах Фила Джонса, Крис Смоллинга, Поля Погба и о дисквалификациях Андера Эрреры со Златаном Ибрагимовичем.
И вот сейчас по надеждам "Юнайтед" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и выиграть Лигу Европы был нанесен еще один удар. Как стало известно Manchester Evening News, во время одной из тренировок на текущей неделе Мата пожаловался на дискомфорт в пахе и был отправлен на углубленное обследование.
Жалобы Хуана оказались небезосновательными, и в четверг 28-летний испанец перенес операцию. Сроки восстановления Маты не называются, однако он всерьез рискует уже не сыграть в остатке сезона.
31.03.2017 23:55
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ну и похуй на никому не нужную топ-4, мы же не арсенал
возьмем европейский трофей и путевку лч.
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Зря отпустили Бастиана.
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збс начался месяц
похоже реально за ЛЕ надо хвататься руками и ногами
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