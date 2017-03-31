Хуан Мата перенес операцию на пахе

Хуан Мата Полузащитник Хуан Мата рискует уже не сыграть за "Манчестер Юнайтед" в остатке сезона после того, как он перенес операцию на пахе.

Напомним, в течение апреля "красным дьяволам" предстоит сыграть аж девять матчей. Уже перед первым из них, против "Вест Бромвича", Жозе Моуриньо сетовал на потери, отрапортовав о травмах Фила Джонса, Крис Смоллинга, Поля Погба и о дисквалификациях Андера Эрреры со Златаном Ибрагимовичем.

И вот сейчас по надеждам "Юнайтед" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и выиграть Лигу Европы был нанесен еще один удар. Как стало известно Manchester Evening News, во время одной из тренировок на текущей неделе Мата пожаловался на дискомфорт в пахе и был отправлен на углубленное обследование.

Жалобы Хуана оказались небезосновательными, и в четверг 28-летний испанец перенес операцию. Сроки восстановления Маты не называются, однако он всерьез рискует уже не сыграть в остатке сезона.


Метки Манчестер Юнайтед, Мата, травмы

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2017 23:55

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  1. knvlay 01.04.2017 00:16 # knvlay
    ну и похуй на никому не нужную топ-4, мы же не арсенал
    возьмем европейский трофей и путевку лч.

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  2. kojan 01.04.2017 00:07 # kojan
    Зря отпустили Бастиана.

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  3. red-devil-4ever 01.04.2017 00:00 # red-devil-4ever
    збс начался месяц
    похоже реально за ЛЕ надо хвататься руками и ногами

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