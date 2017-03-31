Моуриньо извинился перед Швайнштайгером за свое обращение с ним

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо принес извинения покинувшему клуб полузащитнику Бастиану Швайнштайгеру за манеру своего обращения с ним.

На текущей неделе Швайнштайгер расторг свой контракт с "красными дьяволами", истекавший грядущим летом, и присоединился к клубу МЛС "Чикаго Файр".



Прощаясь с бывшим капитаном сборной Германии, Моуриньо принес свои извинения за то, что на старте этого сезона отчислил его из первой команды и заставил тренироваться с резервом.



"Да, я жалею, как обращался с ним".



"Он в категории игроков, в отношении которых я чувствую себя виноватым в чем-либо. Я не хочу говорить о нем как об игроке, я не хочу говорить о нем в том смысле, купил бы я его или нет. Я хочу говорить о нем как о профессионале, как о человеческом создании".



"Последнее, что я сказал ему перед его уходом: "Однажды я поступил неправильно с тобой, теперь я хочу поступить правильно". Поэтому, когда он попросил меня отпустить его, я сказал: "Да, ты можешь уйти". То, что я сделал однажды, я не повторяю второй раз".



"Поэтому я испытываю сожаление по поводу первоначального периода, и он знает это. Он знает это, потому что я сам сказал ему об этом".



"Я буду скучать по хорошему парню, хорошему профессионалу и тому, кто оказывает хорошее влияние на тренировках — очень хорошее".



"Я не смог помешать его уходу, даже зная, что нам предстоит так много матчей в остатке сезона, и в некоторых из них он мог бы нам пригодиться. Я отпустил его и теперь публично желаю ему и его жене очень счастливой жизни в Чикаго", — цитирует Моуриньо Sky Sports.