Конте считает интерес "Реала" к Азару "нормальным"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что не видит ничего странного в слухах, сватающих его полузащитника Эдена Азара в "Реал".

В этом месяце "Реал" начал подковерную борьбу за игрока сборной Бельгии — не вступая в контакт с "синими", испанский гранд принялся через медиа заманивать Эдена на "Сантьяго Бернабеу".



Однако Конте не злится на своих коллег из Мадрида и считает подобного рода слухи "нормальными". Итальянский тренер уверен, что Азар счастлив в "Челси".



"Я лишь хочу сказать Эдену, чтобы он просто продолжал играть. Мы довольны им. Он доволен нами. Я не вижу никаких проблем насчет него".



"Это часть игры. Всегда кто-то пытается распускать слухи и поселить сомнения в головах игроков. Однако у нас богатый опыт такого рода ситуацией, равно как и у моих игроков. Это нормально, что на данной стадии сезона начинают появляться слухи".



"Это означает, то мы замечательно справляемся со своей работой, поэтому я счастлив. Если игроков "Челси" сватают в другие команды, это означает, что они играют очень хорошо".



"Думаю, это положительная вещь. Когда другие команды топ-уровня хотят твоих игроков, это означает, что мы с игроками действительно хорошо трудимся. Это замечательно, и мыы должны гордиться этим. Это означает, что мы обладаем хорошими игроками в своей команде, и эти игроки хорошо делают свои работу".



"Думаю, мы и сами являемся отличным клубом с огромными амбициями. Мы хотим создать нечто важное для настоящего и будущего. Думаю, мы только начали".



"Я не думаю, что мне важно поговорить с ним об этом. Мне нравится говорить с ним об этом сезоне, о важности предстоящего матча. Он пропустил последний матч против "Стоука", и нам нужно было проверить его форму. Но я надеюсь, он сохранил ее и завтра покажет замечательные вещи, сыграет в замечательный футбол. Мне нравится говорить об этом, а не о других вещах", — цитирует Конте The Independent.