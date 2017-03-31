"Юнайтед" надолго остался без Джонса и Смоллинга

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что травмы его защитников Фила Джонса и Крис Смоллинга носят долгосрочный характер.

На тренировке сборной Англии на прошлой неделе Смоллинг сперва травмировал своего одноклубника Джонса, а затем, сыграв в товарищеском матче против Германии, травмировался сам.



Предположительно, Фил сломал палец стопы, тогда как проблемы Криса касаются колена. Теперь оба защитника рискуют провести в лазарете несколько недель.



Компанию Джонсу и Смоллингу в лазарете составит полузащитник Поль Погба, который еще не залечил заднюю поверхность бедра, но капитан Уэйн Руни уже оправился после повреждения колена.



"Вы знаете, что случилось в расположении сборной Англии со Смоллингом и Джонсом. Также мы знаем, что травмирован Поль Погба. Думаю, травмы двух английских парней совершенно точно носят долгосрочный характер, тогда как в случае с Погба я не имею понятия".



"Но я повторюсь: важны не они, а те игроки, которые готовы играть, которым я доверяю, и которые будут сражаться за нас. Мы не можем оплакивать игроков, на которых не можем рассчитывать. Также вы знаете, что Златан и Эррера дисквалифицированы", — цитирует Моуриньо Sky Sports.