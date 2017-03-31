"Юнайтед" надолго остался без Джонса и Смоллинга

Фил Джонс и Крис Смоллинг Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что травмы его защитников Фила Джонса и Крис Смоллинга носят долгосрочный характер.

На тренировке сборной Англии на прошлой неделе Смоллинг сперва травмировал своего одноклубника Джонса, а затем, сыграв в товарищеском матче против Германии, травмировался сам.

Предположительно, Фил сломал палец стопы, тогда как проблемы Криса касаются колена. Теперь оба защитника рискуют провести в лазарете несколько недель.

Компанию Джонсу и Смоллингу в лазарете составит полузащитник Поль Погба, который еще не залечил заднюю поверхность бедра, но капитан Уэйн Руни уже оправился после повреждения колена.

"Вы знаете, что случилось в расположении сборной Англии со Смоллингом и Джонсом. Также мы знаем, что травмирован Поль Погба. Думаю, травмы двух английских парней совершенно точно носят долгосрочный характер, тогда как в случае с Погба я не имею понятия".

"Но я повторюсь: важны не они, а те игроки, которые готовы играть, которым я доверяю, и которые будут сражаться за нас. Мы не можем оплакивать игроков, на которых не можем рассчитывать. Также вы знаете, что Златан и Эррера дисквалифицированы", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Джонс, Манчестер Юнайтед, Смоллинг, травмы

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 898

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  1. knvlay 31.03.2017 21:24 # knvlay
    придется играть в 4 защитника

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  2. palach221078 31.03.2017 21:12 # palach221078
    сливайте воду.

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  3. dimon70 31.03.2017 20:53 # dimon70
    не удивлен

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  4. dragonishka 31.03.2017 20:35 # dragonishka
    Пиздец, съездили на товарняк, поубивали друг друга.

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  5. reeker 31.03.2017 20:29 # reeker
    Плохо,теперь в семь защитников не сыграют.

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  6. farot 31.03.2017 20:13 # farot
    Моур любого в защите играть научит. Так что не потеря

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  7. chebrec 31.03.2017 20:07 # chebrec
    Здесь нужен комент про уверенную игру унитед хоть в 3 заща хоть в 4

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