"Тоттенхэм" получил еще месяц на принятие решения по "Уэмбли"

Уэмбли "Тоттенхэму" удалось отсрочить принятие решения об аренде "Уэмбли" на следующий сезон до 30 апреля.

Напомним, изначально "шпорам" было дано время до сегодняшнего дня, чтобы воспользоваться опцией по аренде главного английского стадиона. "Тоттенхэму" было дано право сыграть 27 матчей на "Уэмбли" при полной вместимости.

Однако на текущей неделе стало известно, что президент клуба Даниэля Леви засомневался в том, что новый стадион "шпор", строящийся близ "Уайт Харт Лэйн", будет готов к сезону 2018/19.

В сложившейся ситуации управляющая "Уэмбли" компания Wembley National Stadium Limited пошла навстречу "Тоттенхэму", предоставив клубу еще один месяц на принятие решения.

Таким образом, теперь "шпоры" должны до конца апреля установить, успеют ли они возвести свой новый стадион к лету 2018, или строительство будет продлено на 12 месяцев, а следующий сезон они отыграют на "Уайт Харт Лэйн".


Метки стадионы, Тоттенхэм, Уайт Харт Лэйн, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2017 19:25

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  1. ray-black 31.03.2017 19:45 # ray-black
    Конечно очень хочется поскорее перебраться на новый стадик. Но конечно на Уэмбли атмосфера совсем не та что на УХЛ. Посмотрим как получится в итоге.

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