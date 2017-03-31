Хендерсон пропустит три следующих матча "Ливерпуля", как минимум

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, судя по всему, пропустит еще минимум три следующих матча своего клуба из-за рецидива во время восстановления после травмы стопы.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп до последнего надеялся, что его ведущий полузащитник сможет принять участие в дерби против "Эвертона" в субботу, однако Джордан до сих пор не возобновил тренировки после травмы, полученной в конце прошлого месяца.



Более того, у 26-летнего Хендерсона случился рецидив, и если на следующей неделе Джордан не вернется к занятиям с полной нагрузкой, то вдобавок к дерби также пропустит матчи против "Борнмута" и "Стоука", как минимум.



"К сожалению, у Джордана случился небольшой рецидив, он пока не участвует в тренировках в общей группе. Так обстоят дела".



"В данный момент я не могу сказать, как долго он будет отсутствовать — надеюсь, не слишком долго. Да, я помню, как, сидя здесь последний раз, я надеялся, что он приступит к тренировкам на этой неделе, но этого не случилось. В отношении следующей недели у нас все те же ожидания, поэтому посмотрим".



"К сожалению, его травма требует времени на заживление, мы здесь ничего не можем поделать. Иногда это не такая большая проблема, но в то же время достаточная. Если бы была хоть малая возможность, чтобы Хендо мог бегать и тренироваться, он сделал бы это, однако мы должны быть осторожны с ним".



"Мы не можем рисковать. Любая травма — это всегда слишком долго. Возможно, она случилась не в лучший момент для нас, но здесь ничего не поделать. Он получает должное лечение, делает необходимые вещи, а дальше остается только ждать", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Также Юрген подтвердил потери полузащитника Адама Лалланы и нападающего Даниэля Старриджа в преддверии 228-го мерсисайдского дерби.