Лукаку и Хау — лучшие в Премьер-Лиге в марте
Ромелу Лукаку из "Эвертона" и Эдди Хау из "Борнмута" получили награды лучшему игроку и лучшему тренеру, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам марта.
В завершающемся месяце Лукаку забил четыре гола в трех матчах, а "ириски" отпраздновали победы над "Вест Бромвичем" (3:0) и "Халлом" (4:0), но проиграли в гостях у "Тоттенхэма" (3:2).
Таким образом, бельгийский нападающий стал первым игроком в истории "Эвертона", преодолевшим отметку в 20 голов за сезон в эру Премьер-Лиги. В данный момент Ромелу возглавляет бомбардирскую гонку лиги, имея в своем активе 21 мяч.
В борьбе за награду Игрока Месяца Лукаку опередил Джорджиньо Вейналдума из "Ливерпуля", Мамаду Сако из "Кристал Пэлас", Натана Редмонда из "Саутгемптона" и Джошуа Кинга с Артуром Боруцем из "Борнмута".
В то же время приз Тренера Месяца достался Хау, которому удалось стабилизировать ситуацию в "Борнмуте" и увеличить свой отрыв от зоны вылета до девяти очков.
Прошлый месяц "вишенки" начали с достойной ничьей в гостях у "Манчестер Юнайтед" (1:1), а затем переиграли "Вест Хэм" (3:2) и "Суонси" (2:0).
Добавим, еще одна награда — за лучший гол Премьер-Лиги в марте — досталась Андросу Таунсенду из "Кристал Пэлас" за его результативный удар в матче против "Вест Бромвича".
31.03.2017 18:25
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Последние комментарии:
При Фергюсоне составляющие побед были 50% деньги и 50% мастерство тренера. При Моуриньо 90% деньги и 5% мастерство тренера. Скоро так в Манчестере и минета хорошего не найдешь... (С) кк
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опять пенсов обоссали
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Почему лауда горит как пенс?
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Норм на Санчеза с Конте поклали моржовых.
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а завтра этот несладкий ирис против нашей защиты выйдет.вот и глянем,кто из ху
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наш топарь,верните его ептваямаать
(ответить)
БРБ на камеди засветился, хорош!
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лукаку топ
(ответить)
В борьбе за награду Игрока Месяца Лукаку опередил Джорджиньо Вейналдума из "Ливерпуля", Мамаду Сако из "Кристал Пэлас", Натана Редмонда из "Саутгемптона" и Джошуа Кинга с Артуром Боруцем из "Борнмута".
ВСЕХ в Ливерпууууульььь
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Канте даже нету в номинантах. )))000000
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В Челси этого топаря черного, собаку аут
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Сако топ. понять и простить
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Но ведь по версии болельщиков...
Но ведь херератоп...
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Н'Голо Канте признан Игроком марта PFA в Премьер-Лиге по версии фанатов.
Михайло исправь
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Каким нужно быть дебилом без чувства собственного достоинства, чтобы смотреть игру престолов? Вы бы еще Шерлока смотрели, идиоты) А Лукаку молодец, здоровский сезон выдает!
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канте лучший в марте кококо
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Лукаку в Челси
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Норм поссали на Конте с Азаром
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