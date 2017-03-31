Лукаку и Хау — лучшие в Премьер-Лиге в марте

Ромелу Лукаку из "Эвертона" и Эдди Хау из "Борнмута" получили награды лучшему игроку и лучшему тренеру, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам марта.

В завершающемся месяце Лукаку забил четыре гола в трех матчах, а "ириски" отпраздновали победы над "Вест Бромвичем" (3:0) и "Халлом" (4:0), но проиграли в гостях у "Тоттенхэма" (3:2).



Таким образом, бельгийский нападающий стал первым игроком в истории "Эвертона", преодолевшим отметку в 20 голов за сезон в эру Премьер-Лиги. В данный момент Ромелу возглавляет бомбардирскую гонку лиги, имея в своем активе 21 мяч.



В борьбе за награду Игрока Месяца Лукаку опередил Джорджиньо Вейналдума из "Ливерпуля", Мамаду Сако из "Кристал Пэлас", Натана Редмонда из "Саутгемптона" и Джошуа Кинга с Артуром Боруцем из "Борнмута".



В то же время приз Тренера Месяца достался Хау, которому удалось стабилизировать ситуацию в "Борнмуте" и увеличить свой отрыв от зоны вылета до девяти очков.



Прошлый месяц "вишенки" начали с достойной ничьей в гостях у "Манчестер Юнайтед" (1:1), а затем переиграли "Вест Хэм" (3:2) и "Суонси" (2:0).



Добавим, еще одна награда — за лучший гол Премьер-Лиги в марте — досталась Андросу Таунсенду из "Кристал Пэлас" за его результативный удар в матче против "Вест Бромвича".