Лукаку и Хау — лучшие в Премьер-Лиге в марте

Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку из "Эвертона" и Эдди Хау из "Борнмута" получили награды лучшему игроку и лучшему тренеру, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам марта.

В завершающемся месяце Лукаку забил четыре гола в трех матчах, а "ириски" отпраздновали победы над "Вест Бромвичем" (3:0) и "Халлом" (4:0), но проиграли в гостях у "Тоттенхэма" (3:2).

Таким образом, бельгийский нападающий стал первым игроком в истории "Эвертона", преодолевшим отметку в 20 голов за сезон в эру Премьер-Лиги. В данный момент Ромелу возглавляет бомбардирскую гонку лиги, имея в своем активе 21 мяч.

В борьбе за награду Игрока Месяца Лукаку опередил Джорджиньо Вейналдума из "Ливерпуля", Мамаду Сако из "Кристал Пэлас", Натана Редмонда из "Саутгемптона" и Джошуа Кинга с Артуром Боруцем из "Борнмута".

В то же время приз Тренера Месяца достался Хау, которому удалось стабилизировать ситуацию в "Борнмуте" и увеличить свой отрыв от зоны вылета до девяти очков.

Прошлый месяц "вишенки" начали с достойной ничьей в гостях у "Манчестер Юнайтед" (1:1), а затем переиграли "Вест Хэм" (3:2) и "Суонси" (2:0).

Добавим, еще одна награда — за лучший гол Премьер-Лиги в марте — досталась Андросу Таунсенду из "Кристал Пэлас" за его результативный удар в матче против "Вест Бромвича".


Метки Борнмут, Лукаку, награды, Премьер-Лига, Хау, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2017 18:25

Количество просмотров Просмотров: 898

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Последние комментарии:




  1. bannagodblea 31.03.2017 19:40 # bannagodblea
    При Фергюсоне составляющие побед были 50% деньги и 50% мастерство тренера. При Моуриньо 90% деньги и 5% мастерство тренера. Скоро так в Манчестере и минета хорошего не найдешь... (С) кк

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  2. muchampion 31.03.2017 19:40 # muchampion
    опять пенсов обоссали

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  3. bannagodblea 31.03.2017 19:37 # bannagodblea
    Почему лауда горит как пенс?

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  4. bannagodblea 31.03.2017 19:35 # bannagodblea
    Норм на Санчеза с Конте поклали моржовых.

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  5. dimon70 31.03.2017 19:32 # dimon70
    а завтра этот несладкий ирис против нашей защиты выйдет.вот и глянем,кто из ху

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  6. wymkentski 31.03.2017 19:28 # wymkentski
    наш топарь,верните его ептваямаать

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  7. nsarcozy 31.03.2017 19:27 # nsarcozy
    БРБ на камеди засветился, хорош!

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  8. al-faarabi 31.03.2017 19:19 # al-faarabi
    лукаку топ

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  9. largo-winch 31.03.2017 19:12 # largo-winch
    В борьбе за награду Игрока Месяца Лукаку опередил Джорджиньо Вейналдума из "Ливерпуля", Мамаду Сако из "Кристал Пэлас", Натана Редмонда из "Саутгемптона" и Джошуа Кинга с Артуром Боруцем из "Борнмута".


    ВСЕХ в Ливерпууууульььь

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  10. redredred 31.03.2017 19:05 # redredred
    Канте даже нету в номинантах. )))000000

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  11. tvoi-hozyain 31.03.2017 18:54 # tvoi-hozyain
    В Челси этого топаря черного, собаку аут

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  12. smolov 31.03.2017 18:52 # smolov
    Сако топ. понять и простить

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  13. gerrard08 31.03.2017 18:46 # gerrard08
    Но ведь по версии болельщиков...
    Но ведь херератоп...

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  14. hazarchik 31.03.2017 18:35 # hazarchik
    Н'Голо Канте признан Игроком марта PFA в Премьер-Лиге по версии фанатов.

    Михайло исправь

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  15. nsarcozy 31.03.2017 18:34 # nsarcozy
    Каким нужно быть дебилом без чувства собственного достоинства, чтобы смотреть игру престолов? Вы бы еще Шерлока смотрели, идиоты) А Лукаку молодец, здоровский сезон выдает!

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  16. knvlay 31.03.2017 18:31 # knvlay
    канте лучший в марте кококо

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  17. edchelsea 31.03.2017 18:29 # edchelsea
    Лукаку в Челси

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  18. ian 31.03.2017 18:29 # ian
    Норм поссали на Конте с Азаром

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