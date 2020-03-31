Перейра готов впечатлить фанатов МЮ
Полузащитник Андрес Перейра, выступающий на правах аренды в "Гранаде", пообещал впечатлить болельщиков "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.
Выступая на правах аренды в "Гранаде", 21-летний Перейра записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи в Ла Лиге. Андреас регулярно созванивается с тренерским штабом МЮ и теперь уверен: он созрел для того, чтобы впечатлить посетителей "Олд Траффорд".
"Было приятно услышать, что Жозе Моуриньо наблюдает за моей игрой. Для меня очень важно, что "Манчестер Юнайтед" верит в меня и следит за моим развитием в "Гранаде".
"После таких разговоров понимаешь, что ты не остался один. Я по-прежнему чувствую себя частью "Манчестер Юнайтед" и надеюсь, что в следующем сезоне смогу вернуться и докажу, что готов к выступлениям за клуб", - цитирует Перейру ESPN.
31.03.2017 18:00
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это реальный топчик
дриблинг просто зашкаливает
кто шарит смотрите нарезку
https://www.youtube.com/watch?v=jf3Sj7q_5T8
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