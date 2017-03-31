Нападающий "Сандерленда" Данкан Уотмор спас трех человек от смерти во время отпуска на карибском море.

Воспитанник "Сандерленда" не стушевался, когда в скоростную лодку, арендованную им и его девушкой, на полном ходу въехал катамаран. Уотмор быстро сориентировался и поспешил на помощь трем пожилым людям, пострадавшим в аварии, сообщает BBC.



До прибытия береговой охраны Данкан помог пенсионерам оставаться на плаву и оказал первую медицинскую помощь поранившему ногу мужчине. В качестве жгута Уотмор использовал собственную футболку.



Отметим, что прямо сейчас 23-летний Уотмор восстанавливается от травмы крестообразных связок колена, из-за чего пропустил значительную часть нынешнего сезона.