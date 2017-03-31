Данкан Уотмор спас трех человек от смерти
Нападающий "Сандерленда" Данкан Уотмор спас трех человек от смерти во время отпуска на карибском море.
Воспитанник "Сандерленда" не стушевался, когда в скоростную лодку, арендованную им и его девушкой, на полном ходу въехал катамаран. Уотмор быстро сориентировался и поспешил на помощь трем пожилым людям, пострадавшим в аварии, сообщает BBC.
До прибытия береговой охраны Данкан помог пенсионерам оставаться на плаву и оказал первую медицинскую помощь поранившему ногу мужчине. В качестве жгута Уотмор использовал собственную футболку.
Отметим, что прямо сейчас 23-летний Уотмор восстанавливается от травмы крестообразных связок колена, из-за чего пропустил значительную часть нынешнего сезона.
31.03.2017 17:00
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Последние комментарии:
Топчик - красавчик. Пусть тебя хранит Бог, спаситель, наш герой.
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хорош, затащил
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но это не спасет его от вылета
пам-пам
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красавчик!
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Русо туристо
Облико морале
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карма вернет голами)
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Молодец че
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Уотморозок
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