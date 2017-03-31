Данкан Уотмор спас трех человек от смерти

Данкан Уотмор Нападающий "Сандерленда" Данкан Уотмор спас трех человек от смерти во время отпуска на карибском море.

Воспитанник "Сандерленда" не стушевался, когда в скоростную лодку, арендованную им и его девушкой, на полном ходу въехал катамаран. Уотмор быстро сориентировался и поспешил на помощь трем пожилым людям, пострадавшим в аварии, сообщает BBC.

До прибытия береговой охраны Данкан помог пенсионерам оставаться на плаву и оказал первую медицинскую помощь поранившему ногу мужчине. В качестве жгута Уотмор использовал собственную футболку.

Отметим, что прямо сейчас 23-летний Уотмор восстанавливается от травмы крестообразных связок колена, из-за чего пропустил значительную часть нынешнего сезона.



Метки происшествия, Сандерленд, Уотмор

Автор foxmcfc   

Дата 31.03.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1439

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  1. largo-winch 31.03.2017 17:56 # largo-winch
    Топчик - красавчик. Пусть тебя хранит Бог, спаситель, наш герой.

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  2. al-faarabi 31.03.2017 17:49 # al-faarabi
    хорош, затащил

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  3. obey-mikel 31.03.2017 17:45 # obey-mikel
    но это не спасет его от вылета
    пам-пам

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  4. keremet 31.03.2017 17:30 # keremet
    красавчик!

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  5. selfish 31.03.2017 17:07 # selfish
    Русо туристо
    Облико морале

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  6. beatboy 31.03.2017 17:05 # beatboy
    карма вернет голами)

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  7. tem478 31.03.2017 17:02 # tem478
    Молодец че

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  8. hazarchik 31.03.2017 17:02 # hazarchik
    Уотморозок

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