"Челси" ожидает заключить новые контракты с Азаром и Терри

"Челси" рассчитывает заключить новый контракт не только с полузащитником Эденом Азаром, но и со своим капитаном Джоном Терри.

Как известно, Азар и без того является самым высокооплачиваемым игроком команды Антонио Конте и имеет еще три полных года по действующему контракту. Однако резко возросший интерес "Реала" к бельгийцу заставил "синих" поторопиться с новой сделкой.



Издание talkSPORT, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что на "Стэмфорд Бридж" уверены в продлении сотрудничества с Эденом, который благодаря новому контракту сможет увеличить свою зарплату до 300 тысяч фунтов в неделю.



Эти же источники сообщают, что "Челси" предложил новый контракт на 12 месяцев Джону Терри, который в этом сезоне перестал быть игроком стартового состава.



Конте по-прежнему считает Джона важным игроком для раздевалки, однако 36-летнему защитнику нужно решить, готов ли он сидеть на лавке на закате своей карьеры.