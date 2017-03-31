"Челси" ожидает заключить новые контракты с Азаром и Терри

Джон Терри и Эден Азар "Челси" рассчитывает заключить новый контракт не только с полузащитником Эденом Азаром, но и со своим капитаном Джоном Терри.

Как известно, Азар и без того является самым высокооплачиваемым игроком команды Антонио Конте и имеет еще три полных года по действующему контракту. Однако резко возросший интерес "Реала" к бельгийцу заставил "синих" поторопиться с новой сделкой.

Издание talkSPORT, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что на "Стэмфорд Бридж" уверены в продлении сотрудничества с Эденом, который благодаря новому контракту сможет увеличить свою зарплату до 300 тысяч фунтов в неделю.

Эти же источники сообщают, что "Челси" предложил новый контракт на 12 месяцев Джону Терри, который в этом сезоне перестал быть игроком стартового состава.

Конте по-прежнему считает Джона важным игроком для раздевалки, однако 36-летнему защитнику нужно решить, готов ли он сидеть на лавке на закате своей карьеры.


Метки Азар, контракты, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2017 16:00

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  1. sisyazavr 31.03.2017 16:12 # sisyazavr
    Наконец-то в Челси вспомнили что такое топовый менеджмент, cyка, до слёз

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  2. myscore 31.03.2017 16:12 # myscore
    Ну норм если так

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