"Уотфорд" выкупил Клеверли у "Эвертона"

Том Клеверли "Уотфорд" официально объявил о том, что клуб воспользовался своей опцией по выкупу полузащитника "Эвертона" Тома Клеверли. Сделка оценивается в 8 миллионов фунтов.

Напомним, Клеверли присоединился к "шершням" лишь в январе после того, как первую половину этого сезона провел на лавке "ирисок". За "Уотфорд" Том сыграл восемь матчей, но произвел очень хорошее впечатление за время своей аренды.

И вот сегодня "Уотфорд" решил воспользоваться своим правом по выкупу 27-летнего англичанина, который ранее в своей карьере уже проходил практику у "шершней" — в сезоне 2009/10, приняв участие в 30 матчах.

Сам Том уже согласовал с "Уотфордом" соглашение на пять лет, которое вступит в силу 1 июля.


Метки Клеверли, трансферы, Уотфорд, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. chelsealondon 31.03.2017 15:21 # chelsealondon
    Но ведь говорили о топовости его ....

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  2. mancunia-planet 31.03.2017 15:10 # mancunia-planet
    и снова воспитанник МЮ, не Хави конечно получился, но тоже сойдёт... где там воспитанники мешков синих и голубых?) не видать никого, на то и мешки

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  3. murderface616 31.03.2017 15:06 # murderface616
    Игрок уровня МЮ или даже ниже

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  4. selfish 31.03.2017 15:03 # selfish
    не очень середняк
    зато забил головой
    отдал голевую
    при этом пробежав меньше, чем кто либо за матч

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