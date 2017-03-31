"Уотфорд" выкупил Клеверли у "Эвертона"
"Уотфорд" официально объявил о том, что клуб воспользовался своей опцией по выкупу полузащитника "Эвертона" Тома Клеверли. Сделка оценивается в 8 миллионов фунтов.
Напомним, Клеверли присоединился к "шершням" лишь в январе после того, как первую половину этого сезона провел на лавке "ирисок". За "Уотфорд" Том сыграл восемь матчей, но произвел очень хорошее впечатление за время своей аренды.
И вот сегодня "Уотфорд" решил воспользоваться своим правом по выкупу 27-летнего англичанина, который ранее в своей карьере уже проходил практику у "шершней" — в сезоне 2009/10, приняв участие в 30 матчах.
Сам Том уже согласовал с "Уотфордом" соглашение на пять лет, которое вступит в силу 1 июля.
31.03.2017 15:00
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Последние комментарии:
Но ведь говорили о топовости его ....
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и снова воспитанник МЮ, не Хави конечно получился, но тоже сойдёт... где там воспитанники мешков синих и голубых?) не видать никого, на то и мешки
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Игрок уровня МЮ или даже ниже
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не очень середняк
зато забил головой
отдал голевую
при этом пробежав меньше, чем кто либо за матч
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