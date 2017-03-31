"Уотфорд" выкупил Клеверли у "Эвертона"

"Уотфорд" официально объявил о том, что клуб воспользовался своей опцией по выкупу полузащитника "Эвертона" Тома Клеверли. Сделка оценивается в 8 миллионов фунтов.

Напомним, Клеверли присоединился к "шершням" лишь в январе после того, как первую половину этого сезона провел на лавке "ирисок". За "Уотфорд" Том сыграл восемь матчей, но произвел очень хорошее впечатление за время своей аренды.



И вот сегодня "Уотфорд" решил воспользоваться своим правом по выкупу 27-летнего англичанина, который ранее в своей карьере уже проходил практику у "шершней" — в сезоне 2009/10, приняв участие в 30 матчах.



Сам Том уже согласовал с "Уотфордом" соглашение на пять лет, которое вступит в силу 1 июля.