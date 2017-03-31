Флетчер жалеет об уходе из "Юнайтед"

Капитан "Вест Бромвича" Даррен Флетчера признался, что жалеет об уходе из "Манчестер Юнайтед", но у него не оставалось другого выбора, кроме как покинуть "Олд Траффорд".

Шотландский полузащитник провел почти 20 лет в составе "красных дьяволов" перед тем, как покинуть "Юнайтед" в январе 2015 года. Работавший в тот момент на "Олд Траффорд" Луи Ван Галь почти не доверял Флетчеру и по сути подтолкнул его к решению сменить клуб.



По словам Даррена, он до сих пор жалеет об уходе из МЮ, но Ван Галь не оставил ему другого выбора: отдавать бессмысленные передачи в редких матчах, а все остальное время сидеть на скамейке Флетчер не хотел.



"Да, я немного жалею об уходе из МЮ. Возможно, мне следовало внимательнее слушать Луи Ван Галя и играть так, как он хотел, вместо того, чтобы отдавать кучу бессмысленных передач при счете 0:0 в попытке выиграть. Если серьезно, я действительно считал, что хорошо провел заключительные полгода под руководством Дэвиса Мойеса и Райана Гиггза".



"Я предполагал, что могу покинуть клуб после первого сезона Луи, но, честно говоря, я не думаю, что когда-либо входил в его планы. Да, я смог его удивить в предсезонке, но в конечном итоге я не мог остаться и быть всего лишь игроком ротации".



"Это продолжалось в течение полугода, поэтому мне требовался новый вызов. Я чувствовал, что могу многое дать футболу, и хотел получать регулярную игровую практику. В этом нет ничего особенного: я просто подумал, что настало время для нового вызова", - цитирует Флетчера ESPN.