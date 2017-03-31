Флетчер жалеет об уходе из "Юнайтед"
Капитан "Вест Бромвича" Даррен Флетчера признался, что жалеет об уходе из "Манчестер Юнайтед", но у него не оставалось другого выбора, кроме как покинуть "Олд Траффорд".
Шотландский полузащитник провел почти 20 лет в составе "красных дьяволов" перед тем, как покинуть "Юнайтед" в январе 2015 года. Работавший в тот момент на "Олд Траффорд" Луи Ван Галь почти не доверял Флетчеру и по сути подтолкнул его к решению сменить клуб.
По словам Даррена, он до сих пор жалеет об уходе из МЮ, но Ван Галь не оставил ему другого выбора: отдавать бессмысленные передачи в редких матчах, а все остальное время сидеть на скамейке Флетчер не хотел.
"Да, я немного жалею об уходе из МЮ. Возможно, мне следовало внимательнее слушать Луи Ван Галя и играть так, как он хотел, вместо того, чтобы отдавать кучу бессмысленных передач при счете 0:0 в попытке выиграть. Если серьезно, я действительно считал, что хорошо провел заключительные полгода под руководством Дэвиса Мойеса и Райана Гиггза".
"Я предполагал, что могу покинуть клуб после первого сезона Луи, но, честно говоря, я не думаю, что когда-либо входил в его планы. Да, я смог его удивить в предсезонке, но в конечном итоге я не мог остаться и быть всего лишь игроком ротации".
"Это продолжалось в течение полугода, поэтому мне требовался новый вызов. Я чувствовал, что могу многое дать футболу, и хотел получать регулярную игровую практику. В этом нет ничего особенного: я просто подумал, что настало время для нового вызова", - цитирует Флетчера ESPN.
31.03.2017 14:00
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проблемы с кишечником отняли у него лучшие футбольные годы для футболиста.
с одной стороны против ЛВГ велась информационная война с подачки Моура и его команды, с другой стороны он был совсем не гибким специалистом. та трансферная компания по привлечению "сбитых летчиков" и игроком не того класса до сих пор мне непонятна.
очень неоднозначный специалист.
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Бездарь аля керик
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любимчик САФа
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топчик, а не игрок
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воспитанник клуба, боец
я помню как он только появился,его называли наследником Бекхэма... начинал то на фланге справа, но вышло как вышло)
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