Флетчер жалеет об уходе из "Юнайтед"

Даррен Флетчер и Луи Ван Галь Капитан "Вест Бромвича" Даррен Флетчера признался, что жалеет об уходе из "Манчестер Юнайтед", но у него не оставалось другого выбора, кроме как покинуть "Олд Траффорд".

Шотландский полузащитник провел почти 20 лет в составе "красных дьяволов" перед тем, как покинуть "Юнайтед" в январе 2015 года. Работавший в тот момент на "Олд Траффорд" Луи Ван Галь почти не доверял Флетчеру и по сути подтолкнул его к решению сменить клуб.

По словам Даррена, он до сих пор жалеет об уходе из МЮ, но Ван Галь не оставил ему другого выбора: отдавать бессмысленные передачи в редких матчах, а все остальное время сидеть на скамейке Флетчер не хотел.

"Да, я немного жалею об уходе из МЮ. Возможно, мне следовало внимательнее слушать Луи Ван Галя и играть так, как он хотел, вместо того, чтобы отдавать кучу бессмысленных передач при счете 0:0 в попытке выиграть. Если серьезно, я действительно считал, что хорошо провел заключительные полгода под руководством Дэвиса Мойеса и Райана Гиггза".

"Я предполагал, что могу покинуть клуб после первого сезона Луи, но, честно говоря, я не думаю, что когда-либо входил в его планы. Да, я смог его удивить в предсезонке, но в конечном итоге я не мог остаться и быть всего лишь игроком ротации".

"Это продолжалось в течение полугода, поэтому мне требовался новый вызов. Я чувствовал, что могу многое дать футболу, и хотел получать регулярную игровую практику. В этом нет ничего особенного: я просто подумал, что настало время для нового вызова", - цитирует Флетчера ESPN.



Метки Ван Галь, Манчестер Юнайтед, Флетчер

Автор foxmcfc   

Дата 31.03.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 579

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool888 31.03.2017 14:32 # liverpool888
    проблемы с кишечником отняли у него лучшие футбольные годы для футболиста.
    с одной стороны против ЛВГ велась информационная война с подачки Моура и его команды, с другой стороны он был совсем не гибким специалистом. та трансферная компания по привлечению "сбитых летчиков" и игроком не того класса до сих пор мне непонятна.
    очень неоднозначный специалист.

    (ответить)

  2. maxvel 31.03.2017 14:20 # maxvel
    Бездарь аля керик

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 31.03.2017 14:11 # pistolero-lfc
    любимчик САФа

    (ответить)

  4. selfish 31.03.2017 14:09 # selfish
    топчик, а не игрок

    (ответить)

  5. mancunia-planet 31.03.2017 14:09 # mancunia-planet
    воспитанник клуба, боец
    я помню как он только появился,его называли наследником Бекхэма... начинал то на фланге справа, но вышло как вышло)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: