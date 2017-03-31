Моуриньо хочет "легкую работу" после ухода из МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что хочет получить легкую работу после своего ухода с "Олд Траффорд".
Ранее 54-летний португалец уверял, что в обозримом будущем может покинуть клубный футбол и заняться развитием национальной команды. Это предположение привело к разговорам о возможном назначении Моуриньо на пост главного тренера сборной Бразилии.
В интервью ESPN Жозе поспешил исключить свое появление в команде, становившейся пятикратным чемпионом Мира. Однако после ухода из МЮ специалист действительно рассчитывает получить более легкую работу.
"Думаю, после ухода из "Манчестер Юнайтед" мне будет нужна легкая работа. Пребывание в сборной Бразилии предполагает гораздо больше сложностей".
"Да, любой тренер хочет работать с лучшими клубами и лучшими сборными планеты. И, разумеется, всем очевидно, что Бразилия всегда обладает талантливыми игроками, независимо от поколения. Но я должен признать: быть тренером сборной Бразилии очень тяжело", - сообщил Моуриньо.
31.03.2017 13:00
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Последние комментарии:
работа в МЮ это самое сложное в жизни любого коуча...
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хороший тренер для МЮ, чемп можно не начинать
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К Жозе всегда с уважением и с любовь! Вместе с ЧЕЛСИ, болельщиками и всеми кто сердцем с ЧЕЛСИ. Спасибо Мавр! Мы тебя никогда не забудем.
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псевдотренеришка, который без супертрансферов ничего не могёт(((
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типа в МЮ у него не легкая работа?
Именно тут он получил свои изичайшие 4кк в жизни просто за то, что пол года до своего назначения не работал и отклонял предложения от всяких сборных ирана и зимбвабве
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Понимает, что футбол ушел вперед, а клоун жозе остался на месте.
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Ээ, куда собрался?
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