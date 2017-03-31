Моуриньо хочет "легкую работу" после ухода из МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что хочет получить легкую работу после своего ухода с "Олд Траффорд".

Ранее 54-летний португалец уверял, что в обозримом будущем может покинуть клубный футбол и заняться развитием национальной команды. Это предположение привело к разговорам о возможном назначении Моуриньо на пост главного тренера сборной Бразилии.



В интервью ESPN Жозе поспешил исключить свое появление в команде, становившейся пятикратным чемпионом Мира. Однако после ухода из МЮ специалист действительно рассчитывает получить более легкую работу.



"Думаю, после ухода из "Манчестер Юнайтед" мне будет нужна легкая работа. Пребывание в сборной Бразилии предполагает гораздо больше сложностей".



"Да, любой тренер хочет работать с лучшими клубами и лучшими сборными планеты. И, разумеется, всем очевидно, что Бразилия всегда обладает талантливыми игроками, независимо от поколения. Но я должен признать: быть тренером сборной Бразилии очень тяжело", - сообщил Моуриньо.