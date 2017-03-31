Моуриньо хочет "легкую работу" после ухода из МЮ

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что хочет получить легкую работу после своего ухода с "Олд Траффорд".

Ранее 54-летний португалец уверял, что в обозримом будущем может покинуть клубный футбол и заняться развитием национальной команды. Это предположение привело к разговорам о возможном назначении Моуриньо на пост главного тренера сборной Бразилии.

В интервью ESPN Жозе поспешил исключить свое появление в команде, становившейся пятикратным чемпионом Мира. Однако после ухода из МЮ специалист действительно рассчитывает получить более легкую работу.

"Думаю, после ухода из "Манчестер Юнайтед" мне будет нужна легкая работа. Пребывание в сборной Бразилии предполагает гораздо больше сложностей".

"Да, любой тренер хочет работать с лучшими клубами и лучшими сборными планеты. И, разумеется, всем очевидно, что Бразилия всегда обладает талантливыми игроками, независимо от поколения. Но я должен признать: быть тренером сборной Бразилии очень тяжело", - сообщил Моуриньо.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 31.03.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1636

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  1. mancunia-planet 31.03.2017 14:15 # mancunia-planet
    работа в МЮ это самое сложное в жизни любого коуча...

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  2. selfish 31.03.2017 14:11 # selfish
    хороший тренер для МЮ, чемп можно не начинать

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  3. dobroff3 31.03.2017 13:50 # dobroff3
    К Жозе всегда с уважением и с любовь! Вместе с ЧЕЛСИ, болельщиками и всеми кто сердцем с ЧЕЛСИ. Спасибо Мавр! Мы тебя никогда не забудем.

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  4. dimasta 31.03.2017 13:47 # dimasta
    псевдотренеришка, который без супертрансферов ничего не могёт(((

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  5. farot 31.03.2017 13:47 # farot
    типа в МЮ у него не легкая работа?
    Именно тут он получил свои изичайшие 4кк в жизни просто за то, что пол года до своего назначения не работал и отклонял предложения от всяких сборных ирана и зимбвабве

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  6. role-playin 31.03.2017 13:27 # role-playin
    Понимает, что футбол ушел вперед, а клоун жозе остался на месте.

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  7. sport2k 31.03.2017 13:10 # sport2k
    Ээ, куда собрался?

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