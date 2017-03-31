Венгер обеспокоен результатами "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил обеспокоенность последними результатами команды, но напомнил своим игрокам, что сезон еще не окончен.

После четырех поражений в пяти последних матчах Премьер-Лиги и унизительного вылета со стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов Венгер и его подопечные оказались под громадным давлением. Однако Арсен призывает свою команду не паниковать и быстро отреагировать на сложности.



"Я обеспокоен, потому что мы демонстрируем плохие результаты, и мы не там, где хотим быть. Особенно я обеспокоен последними матчами, потому что мы мы не показывали той игры, которую ты должен показывать, если сражаешься за места наверху Премьер-Лиги".



"Если ты ответственен, то должен испытывать обеспокоенность. Уверенность имеет свойство быстро пропадать, и ты должен верить в себя, чтобы хорошо играть в футбол. Важно, чтобы мы быстро восстановили свое желание и уверенность".



"Подобное происходит с нами впервые, команда не привыкла к такому. Уверен, все зависит от нашего желания, от нашей силы духа. Ты должен проявить мужество и позаботиться о своем будущем. В данный момент наше будущее зависит от того, насколько хорошо мы завершим сезон, и это хорошая возможность показать свое мастерство. Я говорю не про свое будущее, а про будущее клуба", — сообщил Венгер Sky Sports.