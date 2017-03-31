Венгер обеспокоен результатами "Арсенала"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил обеспокоенность последними результатами команды, но напомнил своим игрокам, что сезон еще не окончен.
После четырех поражений в пяти последних матчах Премьер-Лиги и унизительного вылета со стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов Венгер и его подопечные оказались под громадным давлением. Однако Арсен призывает свою команду не паниковать и быстро отреагировать на сложности.
"Я обеспокоен, потому что мы демонстрируем плохие результаты, и мы не там, где хотим быть. Особенно я обеспокоен последними матчами, потому что мы мы не показывали той игры, которую ты должен показывать, если сражаешься за места наверху Премьер-Лиги".
"Если ты ответственен, то должен испытывать обеспокоенность. Уверенность имеет свойство быстро пропадать, и ты должен верить в себя, чтобы хорошо играть в футбол. Важно, чтобы мы быстро восстановили свое желание и уверенность".
"Подобное происходит с нами впервые, команда не привыкла к такому. Уверен, все зависит от нашего желания, от нашей силы духа. Ты должен проявить мужество и позаботиться о своем будущем. В данный момент наше будущее зависит от того, насколько хорошо мы завершим сезон, и это хорошая возможность показать свое мастерство. Я говорю не про свое будущее, а про будущее клуба", — сообщил Венгер Sky Sports.
31.03.2017 12:00
Просмотров: 470
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
За Арсена!
(ответить)
Знатно Арсен переводит стрелки!
"Я сделал все что мог, но игроки играют на поле. Они решают судьбу матча"
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий