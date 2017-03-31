"Челси" может отказаться от продажи Азара, чтобы не рисковать потерей Конте

Антонио Конте и Эден Азар "Челси" может отказаться от мыслей о продаже полузащитника Эдена Азара, чтобы не ставить по угрозу переговоры со своим главным тренером Антонио Конте о новом контракте.

Напомним, пресса называет Азара трансферной целью номер один "Реала" на грядущее лето. По слухам, испанский гранд готов предложить за игрока сборной Бельгии 100 миллионов фунтов.

У самого "Челси" тоже весьма впечатляющие планы по укреплению состава на лето, и девятизначная сумма пришлась бы весьма кстати, однако на "Стэмфорд Бридж" опасаются, что продажа Эдена сильно ухудшит их отношения с Конте.

26-летний бельгиец является ключевым игроком в команде Конте. Азар забил 11 голов в рамках Премьер-Лиги и называется одним из главных претендентов на награду Игрока Года. Такого рода потеря могла бы заставить Антонио, интерес к которому по-прежнему проявляет "Интер", задуматься о своем будущем в клубе.

В данный момент "синие" собираются наградить своего тренера новым контрактом на улучшенных условиях. Конте открыт к продлению сотрудничества, но одновременно, сообщает Evening Standard, желает получить поддержку на трансферном рынке и гарантии того, что все ключевые игроки, включая Азара, останутся в команде.


Метки Азар, Конте, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 31.03.2017 12:20 # chelsea-69
    Эта жoпa принадлежит Челси, и точка

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  2. myscore 31.03.2017 11:49 # myscore
    Ну и бред пишут

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  3. selfish 31.03.2017 11:15 # selfish
    Тут зависит от игрока? Все мы знаем как крыс умеет добиваться своего, касаемо перехода или слива тренера, так что не Конте одним жив Челси

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  4. golokante 31.03.2017 11:09 # golokante
    Продают и покупают Азара только в газетах да на сайтах. В клубе это не обсуждается, полная чушь.

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  5. knvlay 31.03.2017 11:06 # knvlay
    щулсе обычный трамплин в топ клубы

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  6. fupler 31.03.2017 11:05 # fupler
    в этом году ТО будет еще то. Опять новые рекорды, опять новые ноунеймы!

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