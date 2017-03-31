"Челси" может отказаться от продажи Азара, чтобы не рисковать потерей Конте

"Челси" может отказаться от мыслей о продаже полузащитника Эдена Азара, чтобы не ставить по угрозу переговоры со своим главным тренером Антонио Конте о новом контракте.

Напомним, пресса называет Азара трансферной целью номер один "Реала" на грядущее лето. По слухам, испанский гранд готов предложить за игрока сборной Бельгии 100 миллионов фунтов.



У самого "Челси" тоже весьма впечатляющие планы по укреплению состава на лето, и девятизначная сумма пришлась бы весьма кстати, однако на "Стэмфорд Бридж" опасаются, что продажа Эдена сильно ухудшит их отношения с Конте.



26-летний бельгиец является ключевым игроком в команде Конте. Азар забил 11 голов в рамках Премьер-Лиги и называется одним из главных претендентов на награду Игрока Года. Такого рода потеря могла бы заставить Антонио, интерес к которому по-прежнему проявляет "Интер", задуматься о своем будущем в клубе.



В данный момент "синие" собираются наградить своего тренера новым контрактом на улучшенных условиях. Конте открыт к продлению сотрудничества, но одновременно, сообщает Evening Standard, желает получить поддержку на трансферном рынке и гарантии того, что все ключевые игроки, включая Азара, останутся в команде.