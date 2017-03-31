Контракт Де Хеа с МЮ не предусматривает отступные

Вопреки слухам в испанской прессе, контракт голкипера Давида Де Хеа с "Манчестер Юнайтед" не содержит пункта об отступных.

На текущей неделе испанская пресса сообщила, что "Реал" сможет выкупить трансфер соотечественника за фиксированные 52 миллиона фунтов. Эти отступные якобы предусмотрены контрактом, который Де Хеа заключил после сорвавшегося перехода в Королевский клуб летом 2015.



Однако Daily Mail стало известно, что подобные предположения не соответствуют действительности. Даже если после окончания этого сезона Давид вновь выразит желание отправиться в "Реал", "красные дьяволы" смогут запросить за своего первого номера любые деньги.



Действующий контракт Де Хеа истекает только в июне 2019, поэтому "Юнайтед" чувствует себя расслабленно, а любые предложения меньше 66 млн. фунтов даже не собирается рассматривать.



Опасения лишиться Давида могут возникнуть, только если "дьяволы" не попадут в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Однако Де Хеа имеет прекрасные отношения со своим тренером Жозе Моуриньо и комфортно себя чувствует в Манчестере.