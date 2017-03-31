Контракт Де Хеа с МЮ не предусматривает отступные

Давид Де Хеа Вопреки слухам в испанской прессе, контракт голкипера Давида Де Хеа с "Манчестер Юнайтед" не содержит пункта об отступных.

На текущей неделе испанская пресса сообщила, что "Реал" сможет выкупить трансфер соотечественника за фиксированные 52 миллиона фунтов. Эти отступные якобы предусмотрены контрактом, который Де Хеа заключил после сорвавшегося перехода в Королевский клуб летом 2015.

Однако Daily Mail стало известно, что подобные предположения не соответствуют действительности. Даже если после окончания этого сезона Давид вновь выразит желание отправиться в "Реал", "красные дьяволы" смогут запросить за своего первого номера любые деньги.

Действующий контракт Де Хеа истекает только в июне 2019, поэтому "Юнайтед" чувствует себя расслабленно, а любые предложения меньше 66 млн. фунтов даже не собирается рассматривать.

Опасения лишиться Давида могут возникнуть, только если "дьяволы" не попадут в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Однако Де Хеа имеет прекрасные отношения со своим тренером Жозе Моуриньо и комфортно себя чувствует в Манчестере.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 905

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hateciteh11 31.03.2017 10:44 # hateciteh11
    Пописали не среал. Был факс а теперь это.

    (ответить)

  2. reeker 31.03.2017 10:37 # reeker
    Фарм Реала.

    (ответить)

  3. velskiy1 31.03.2017 10:29 # velskiy1
    Залупу Реалу, а не Де Хеа!!!

    (ответить)

  4. selfish 31.03.2017 10:23 # selfish
    97 млн за ДеХеа в Реал
    67 млн за Облака в МЮ
    профит 30 млн

    (ответить)

  5. trent 31.03.2017 10:22 # trent
    Пусть Куртуа покупают, его же некоторые топом считают, и Азара в придачу пускай забирают, оптом дешевле состав усиляют.

    (ответить)

  6. pistolero-lfc 31.03.2017 10:11 # pistolero-lfc
    Де Хея в Реал vs Азар в Реал.
    Раунд 1.

    (ответить)

  7. knvlay 31.03.2017 10:06 # knvlay
    очередная струя на реал

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: