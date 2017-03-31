Куман: "Я бы сохранил Лукаку на следующий сезон"
Главный тренер "Эвертона Рональд Куман пообещал сделать все возможное, чтобы сохранить Ромелу Лукаку на следующий сезон — независимо от того, подпишет ли нападающий новый контракт.
Ранее в этом месяце игрок сборной Бельгии отверг предложение "ирисок" о новом контракте и повторил свое желание перебраться в клуб, выступающий в Лиге Чемпионов.
Принято считать, что "Эвертон" будет открыт к продаже Лукаку, если тот так и не изменит своего мнения. Однако Куман предпочитает удержать Ромелу на "Гудисон Парк" еще минимум на год.
"Если бы это зависело от меня? Да, тогда бы я сохранил его на следующий сезон, как минимум", — цитирует Кумана Liverpool Echo.
Также Рональд подтвердил, что его клуб планирует крупные инвестиции, чтобы реализовать мечту Лукаку и участвовать в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов.
"Мы будем инвестировать, и мы сделаем все, чтобы усилить команду. Я верю в этот проект, и когда я разговариваю с президентом и Фарадом Мошири, то вижу людей, который будут трудиться рад достижения своих целей. Это очень, очень интересный проект".
"Если мы решим, что нам нужны игроки лучше — защитник, полузащитник, нападающий — мы купим новых игроков. И мы не в том положении, чтобы нам требовалось кого-либо продать, прежде чем мы сможем купить", — добавил Куман.
31.03.2017 09:00
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Последние комментарии:
мне этот проект Эвертона сильно напоминает проект Фулхэма.
миллиардер-мусульманин (аль-Файед) покупает клуб середняк и пригласил уважаемого в прошлом игрока и тренера (Тигана), пообещав фанатам много-чего.
удачи
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лукак сказал вы лохи, подписать никого не смогли и без лч не сможете
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пусть уходит, а то его нытье уже на нервы действует
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Уйдёт
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