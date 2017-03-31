Жезус вернулся в Манчестер для завершения реабилитации

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус вернулся в расположение своего клуба для прохождения заключительного этапа своей реабилитации, сохраняя надежду сыграть в остатке этого сезона.

Блестяще начав свою английскую карьеру, в матче против "Борнмута" в прошлом месяце Габриэль получил перелом плюсневой кости стопы. Жезус немедленно был отправлен на операцию в Барселоне и с тех пор передвигается на костылях.



19-летнему бразильцу все еще нужны костыли, однако его реабилитация близится к завершению. Проведя некоторое время на родине и в Нью-Йорке, в четверг Жезус прилетел в Манчестер и теперь будет находиться под наблюдением медицинского штаба "горожан".



Как утверждает Manchester Evening News, в данный момент Габриэль сохраняет шансы сыграть в двух матчах за "Сити" в остатке сезона — против "Уотфорда" в заключительном туре Премьер-Лиги 21 мая, а также в финале Кубка Англии спустя неделю при условии, что в 1/2 финала "горожане" пройдут "Арсенал".



Добавим, что в двух своих первых стартах в рамках Премьер-Лиги Жезус забил три гола, вытеснив на лавку самого Серхио Агуэро.