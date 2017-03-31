"Юнайтед" планирует выплатить отступные за Гризманна
В конце этого сезона "Манчестер Юнайтед" планирует активировать пункт в контракте нападающего Антуана Гризманна с "Атлетико" о выкупе его трансфера стоимостью 85 миллионов фунтов.
В последнее время на "Олд Траффорд" сватают многих нападающих, включая Ромелу Лукаку из "Эвертона" и Килиана Мбаппе из "Монако". А накануне главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо пришлось опровергать информацию о своем интересе к звезде "Барселоны" Неймару.
Тем не менее, как утверждает The Telegraph, приоритетной трансферной целью "Юнайтед" остается Гризманн. Несмотря на возможную конкуренцию со стороны "Реала", несмотря на риск остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон, Моуриньо все равно собирается приобрести Антуана.
По информации издания, еще в прошлом году Моуриньо попросил руководство своего клуба сосредоточить усилия на переговорах с Гризманном. А недавно Жозе подключил к делу полузащитника Поля Погба, который убеждает своего друга и партнера по сборной Франции, что погода в Англии не так плоха, как может показаться.
В данный момент "Юнайтед" воодушевлен реакцией лагеря Гризманна. На "Олд Траффорд" считают, что Антуан непременно выберет Манчестер, если только не решит задержаться в "Атлетико" еще на один сезон.
В данной ситуации "Атлетико" вынужден терпеливо наблюдать за ситуацией со стороны. "Юнайтед" достаточно заручиться согласием самого Гризманна и выплатить его отступные, чтобы осуществить этот трансфер.
31.03.2017 07:00
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Последние комментарии:
Это мы уже проходили: Ди Мария, Фалькао, Погба, Мхитарян все равно выше 5 места не подниметесь, это судьба)
Кстати вопрос, нахера муму столько бабла тратит чтобы в ЛЧ попасть?Ради дохода в 70 млн евро?вы просто не покупайте игроков, толку то?!все равно занимаете привычное 5-6 место
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Валенсия-Байи-Линделеф-Шоу
Эррера-Погба
Гризманн-Мхитарян-Марсьяль
Рэшфорд
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Скорей бы уже манки подписали Гризманна. Хоть составят конкуренцию Королям Англии в следующем сезоне. А то второй год подряд смотреть на то, как Короли Англии на изи оформляют чемпик будет не интересно
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в идеале для манков это их Торрес ливерпульского периода. Но помня историю с Покпа, думаю даже скумы не зарекаются о перспективах Антона в АПЛ. Сейчас даже эти конские ценники не гарантия для клубов получить готовых топ-решал
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Было бы так, чтобы при каждом траснфере клуба, в зависимости от стоимости игрока списывалась бы со счета каждой болелы некий процент.
Манки бы перестали жрать корм для собак
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Привет, скотобаза
Что бы не говорили местные дегенеративные отбросы, но топовые футболисты все еще верят, что МЮ вернется в топ чемпионата и будет стабильно играть в ЛЧ. Их можно понять - когда они росли, МЮ был гигантом, а сейчас МЮ - 5.
У красных есть еще год-два, а потом будет та же история как и с ЛФК.
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пилите схемки, ущербные болелы манкостана
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Правильно зачем напрягаться? Чек выписал и париться не надо! Жозе жозе
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Но вить.... без лиги чемпионов не купить топарей...
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Вери гуд! Пусть хоть и в помойке будет играть, но игрок мирового класса и такие игроки нужны в АПЛ.
Моур делает всё, чтобы Степа остался в стане фанатов МЮ.
ну и по красоте:
06.07.2016 18:01 #
rav-07
топы так и идут к нам
Источник: http://fapl.ru/posts/50189/?c=1
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МЮ продолжает скупать топарей, пока хейтеры злопыхают от зависти
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Руней аут
Гризман ин
Из кармана в карман
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ЛЕ трепещи
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Уже даже последний червь-пидор не сомневается в переходе Гризмана в МЮ.
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первонах..
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