"Юнайтед" планирует выплатить отступные за Гризманна

В конце этого сезона "Манчестер Юнайтед" планирует активировать пункт в контракте нападающего Антуана Гризманна с "Атлетико" о выкупе его трансфера стоимостью 85 миллионов фунтов.

В последнее время на "Олд Траффорд" сватают многих нападающих, включая Ромелу Лукаку из "Эвертона" и Килиана Мбаппе из "Монако". А накануне главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо пришлось опровергать информацию о своем интересе к звезде "Барселоны" Неймару.



Тем не менее, как утверждает The Telegraph, приоритетной трансферной целью "Юнайтед" остается Гризманн. Несмотря на возможную конкуренцию со стороны "Реала", несмотря на риск остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон, Моуриньо все равно собирается приобрести Антуана.



По информации издания, еще в прошлом году Моуриньо попросил руководство своего клуба сосредоточить усилия на переговорах с Гризманном. А недавно Жозе подключил к делу полузащитника Поля Погба, который убеждает своего друга и партнера по сборной Франции, что погода в Англии не так плоха, как может показаться.



В данный момент "Юнайтед" воодушевлен реакцией лагеря Гризманна. На "Олд Траффорд" считают, что Антуан непременно выберет Манчестер, если только не решит задержаться в "Атлетико" еще на один сезон.



В данной ситуации "Атлетико" вынужден терпеливо наблюдать за ситуацией со стороны. "Юнайтед" достаточно заручиться согласием самого Гризманна и выплатить его отступные, чтобы осуществить этот трансфер.