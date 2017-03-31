"Юнайтед" планирует выплатить отступные за Гризманна

Антуан Гризманн В конце этого сезона "Манчестер Юнайтед" планирует активировать пункт в контракте нападающего Антуана Гризманна с "Атлетико" о выкупе его трансфера стоимостью 85 миллионов фунтов.

В последнее время на "Олд Траффорд" сватают многих нападающих, включая Ромелу Лукаку из "Эвертона" и Килиана Мбаппе из "Монако". А накануне главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо пришлось опровергать информацию о своем интересе к звезде "Барселоны" Неймару.

Тем не менее, как утверждает The Telegraph, приоритетной трансферной целью "Юнайтед" остается Гризманн. Несмотря на возможную конкуренцию со стороны "Реала", несмотря на риск остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон, Моуриньо все равно собирается приобрести Антуана.

По информации издания, еще в прошлом году Моуриньо попросил руководство своего клуба сосредоточить усилия на переговорах с Гризманном. А недавно Жозе подключил к делу полузащитника Поля Погба, который убеждает своего друга и партнера по сборной Франции, что погода в Англии не так плоха, как может показаться.

В данный момент "Юнайтед" воодушевлен реакцией лагеря Гризманна. На "Олд Траффорд" считают, что Антуан непременно выберет Манчестер, если только не решит задержаться в "Атлетико" еще на один сезон.

В данной ситуации "Атлетико" вынужден терпеливо наблюдать за ситуацией со стороны. "Юнайтед" достаточно заручиться согласием самого Гризманна и выплатить его отступные, чтобы осуществить этот трансфер.


Метки Атлетико, Гризманн, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2017 07:00

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Последние комментарии:




  1. fuckyeah 31.03.2017 08:47 # fuckyeah
    Это мы уже проходили: Ди Мария, Фалькао, Погба, Мхитарян все равно выше 5 места не подниметесь, это судьба)
    Кстати вопрос, нахера муму столько бабла тратит чтобы в ЛЧ попасть?Ради дохода в 70 млн евро?вы просто не покупайте игроков, толку то?!все равно занимаете привычное 5-6 место

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  2. knvlay 31.03.2017 08:42 # knvlay
    Валенсия-Байи-Линделеф-Шоу
    Эррера-Погба
    Гризманн-Мхитарян-Марсьяль
    Рэшфорд

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  3. amar 31.03.2017 08:37 # amar
    Скорей бы уже манки подписали Гризманна. Хоть составят конкуренцию Королям Англии в следующем сезоне. А то второй год подряд смотреть на то, как Короли Англии на изи оформляют чемпик будет не интересно

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  4. smolov 31.03.2017 08:30 # smolov
    в идеале для манков это их Торрес ливерпульского периода. Но помня историю с Покпа, думаю даже скумы не зарекаются о перспективах Антона в АПЛ. Сейчас даже эти конские ценники не гарантия для клубов получить готовых топ-решал

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  5. beatles-red 31.03.2017 08:17 # beatles-red
    Было бы так, чтобы при каждом траснфере клуба, в зависимости от стоимости игрока списывалась бы со счета каждой болелы некий процент.
    Манки бы перестали жрать корм для собак

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  6. sellman 31.03.2017 08:12 # sellman
    Привет, скотобаза

    Что бы не говорили местные дегенеративные отбросы, но топовые футболисты все еще верят, что МЮ вернется в топ чемпионата и будет стабильно играть в ЛЧ. Их можно понять - когда они росли, МЮ был гигантом, а сейчас МЮ - 5.
    У красных есть еще год-два, а потом будет та же история как и с ЛФК.

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  7. puhovik-vengera 31.03.2017 08:09 # puhovik-vengera
    пилите схемки, ущербные болелы манкостана

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  8. godunited 31.03.2017 08:05 # godunited
    Правильно зачем напрягаться? Чек выписал и париться не надо! Жозе жозе

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  9. stepan-jam-boss 31.03.2017 07:47 # stepan-jam-boss
    Но вить.... без лиги чемпионов не купить топарей...

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  10. largo-winch 31.03.2017 07:40 # largo-winch
    Вери гуд! Пусть хоть и в помойке будет играть, но игрок мирового класса и такие игроки нужны в АПЛ.

    Моур делает всё, чтобы Степа остался в стане фанатов МЮ.
    ну и по красоте:

    06.07.2016 18:01 #
    rav-07

    топы так и идут к нам

    Источник: http://fapl.ru/posts/50189/?c=1

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  11. raimbek1 31.03.2017 07:34 # raimbek1
    МЮ продолжает скупать топарей, пока хейтеры злопыхают от зависти

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  12. chelsea-69 31.03.2017 07:31 # chelsea-69
    Руней аут
    Гризман ин
    Из кармана в карман

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  13. myscore 31.03.2017 07:26 # myscore
    ЛЕ трепещи

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  14. stepan-jam-boss 31.03.2017 07:21 # stepan-jam-boss
    Уже даже последний червь-пидор не сомневается в переходе Гризмана в МЮ.

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  15. guardian95 31.03.2017 07:18 # guardian95
    первонах..

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