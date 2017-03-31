Куртуа и Азар возобновили тренировки

Голкипер Тибо Куртуа и полузащитник Эден Азар вернулись к тренировкам после травм и будут готовы сыграть против "Кристал Пэлас" в субботу.

Напомним, из-за повреждения икроножной мышцы Азар пропустил матч против "Стоука", предшествовавший международному перерыву, а также не смог поехать в сборную Бельгии.



Куртуа в бельгийскую сборную поехал и даже сыграл отборочный матч ЧМ-2018 против Греции, но товарищескую встречу с Россией во вторник пропустил из-за травмы бедра.



Тем не менее, как сообщает Sky Sports, в четверг оба игрока занимались в общей группе. Таким образом, Тибо и Эден имеют все шансы появиться в стартовом составе на дерби против "орлов", которые выиграли все три последних матча без единого пропущенного гола.