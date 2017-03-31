Куртуа и Азар возобновили тренировки

Эден Азар и Тибо Куртуа Голкипер Тибо Куртуа и полузащитник Эден Азар вернулись к тренировкам после травм и будут готовы сыграть против "Кристал Пэлас" в субботу.

Напомним, из-за повреждения икроножной мышцы Азар пропустил матч против "Стоука", предшествовавший международному перерыву, а также не смог поехать в сборную Бельгии.

Куртуа в бельгийскую сборную поехал и даже сыграл отборочный матч ЧМ-2018 против Греции, но товарищескую встречу с Россией во вторник пропустил из-за травмы бедра.

Тем не менее, как сообщает Sky Sports, в четверг оба игрока занимались в общей группе. Таким образом, Тибо и Эден имеют все шансы появиться в стартовом составе на дерби против "орлов", которые выиграли все три последних матча без единого пропущенного гола.


Метки Азар, Куртуа, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. felixok 31.03.2017 06:11 # felixok
    Ну как так? Заживает как на собаках. Не то, что сами знаете в каком клубе

    (ответить)

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