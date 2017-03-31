"Ливерпулю" грозит трансферный запрет

"Ливерпулю" грозит запрет на совершение трансферов за переманивание юниора из "Стоука".

По информации The Telegraph, ранее в этом году Премьер-Лига начала свое расследование в отношении мерсисайдского клуба, который положил глаз на одного из талантливейших игроков "Стоука" в команде 12-летних.



На тот момент "гончары" имели контракт с родителями юноши, полностью оплачивая школу, которую мальчик совмещал с занятиями по футболу в академии "Стоука".



Сообщается, что "Ливерпуль" пообещал родителям полностью оплатить обучение до исполнения юноше 16 лет, но затем, когда мальчик покинул "Стоук", отказался от своих обещаний.



В результате семья осталась не просто с пустыми руками, а с долгом в размере 50 тысяч фунтов — эту сумму теперь обязан заплатить в качестве компенсации "Стоуку" любой клуб, который пожелает приютить юношу. Пока "гончары" не получат эту компенсацию, мальчик не сможет продолжать заниматься футболом.



Теперь "Ливерпуль" почти наверняка подвергнется денежному штрафу со стороны Премьер-Лиги. Также не исключен вариант, при котором на "красных" наложат запрет на совершение трансферов.