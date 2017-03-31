"Ливерпулю" грозит трансферный запрет

Энфилд "Ливерпулю" грозит запрет на совершение трансферов за переманивание юниора из "Стоука".

По информации The Telegraph, ранее в этом году Премьер-Лига начала свое расследование в отношении мерсисайдского клуба, который положил глаз на одного из талантливейших игроков "Стоука" в команде 12-летних.

На тот момент "гончары" имели контракт с родителями юноши, полностью оплачивая школу, которую мальчик совмещал с занятиями по футболу в академии "Стоука".

Сообщается, что "Ливерпуль" пообещал родителям полностью оплатить обучение до исполнения юноше 16 лет, но затем, когда мальчик покинул "Стоук", отказался от своих обещаний.

В результате семья осталась не просто с пустыми руками, а с долгом в размере 50 тысяч фунтов — эту сумму теперь обязан заплатить в качестве компенсации "Стоуку" любой клуб, который пожелает приютить юношу. Пока "гончары" не получат эту компенсацию, мальчик не сможет продолжать заниматься футболом.

Теперь "Ливерпуль" почти наверняка подвергнется денежному штрафу со стороны Премьер-Лиги. Также не исключен вариант, при котором на "красных" наложат запрет на совершение трансферов.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Стоук, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2017 00:05

Количество просмотров Просмотров: 984

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Последние комментарии:




  1. babsez 31.03.2017 00:58 # babsez
    Лукас остаётся?

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  2. alarma 31.03.2017 00:42 # alarma
    Сасайте эфиопы епаные! Челси чемпик!

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  3. andros13 31.03.2017 00:30 # andros13
    Сломали жизнь мальчишке

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  4. mancunia-planet 31.03.2017 00:22 # mancunia-planet
    Остался мальчик без колбасы

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  5. farot 31.03.2017 00:16 # farot
    https://cs540105.userapi.com/c638617/v638617791/2af13/IDnXsxryfcg.jpg

    парни Озила ищут

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  6. farot 31.03.2017 00:11 # farot
    https://cs540105.userapi.com/c836334/v836334786/31963/ejhHx0H3iuI.jpg

    уже все решено

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  7. moneymaker 31.03.2017 00:10 # moneymaker
    Лучше бы очки сняли
    Всё равно позорят Англию на Евроарене

    А на счет запрета не беда, там человек 30-35 есть без потери качества. Правда теперь про борьбу за 6 строчку Ливерпулю на пару лет пирдется забыть)

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  8. gerrard08 31.03.2017 00:09 # gerrard08
    Рот алёши выходит на абсолютно новый уровень.

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  9. reeker 31.03.2017 00:08 # reeker
    Ну хоть новых Клаванов не накупят.

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  10. t1mka 31.03.2017 00:06 # t1mka
    Колбасные кидалы

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