"Ливерпуль" не будет рисковать Хендерсоном в дерби

Джордан Хендерсон "Ливерпуль" не собирается рисковать своим капитаном Джорданом Хендерсоном в дерби против "Эвертона" в субботу.

Напомним, Хендерсон пропустил четыре последних матча своего клуба, получив травму стопы на тренировке в Мелвуде 24 февраля. Главный тренер "красных" Юрген Клопп до последнего надеялся, что его ведущий полузащитник успеет восстановиться к 228-му мерсисайдскому дерби.

Однако Джордан продолжает восстановительный курс, и Liverpool Echo утверждает, что Клопп предпочтет не рисковать капитаном в субботу на "Энфилде".

Что касается нападающего Даниэля Старриджа, замеченного на тренировочном поле в четверг, то он уже оправился после травмы бедра, но занимался не общей группе, а с физиотерапевтами "Ливерпуля".

Если в пятницу Старридж сможет провести полноценную тренировку, у него будут шансы попасть на в число запасных на предстоящий матч.

Добавим, что еще одним игроком, на которого Клопп не сможет рассчитывать в субботу, станет полузащитник Адам Лаллана, вернувшийся с повреждением бедра из сборной Англии.


Метки Ливерпуль, Старридж, травмы, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 30.03.2017 23:00 # pistolero-lfc
    Здоровья Капитану.
    Ну и как же Клопп будет выкручиваться, очень интересно )))

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  2. kos9k 30.03.2017 22:47 # kos9k
    ждем троицу джан-лукас-вейналдум
    пи3да лфк, как и надеждам на лч

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