"Ливерпуль" не будет рисковать Хендерсоном в дерби

"Ливерпуль" не собирается рисковать своим капитаном Джорданом Хендерсоном в дерби против "Эвертона" в субботу.

Напомним, Хендерсон пропустил четыре последних матча своего клуба, получив травму стопы на тренировке в Мелвуде 24 февраля. Главный тренер "красных" Юрген Клопп до последнего надеялся, что его ведущий полузащитник успеет восстановиться к 228-му мерсисайдскому дерби.



Однако Джордан продолжает восстановительный курс, и Liverpool Echo утверждает, что Клопп предпочтет не рисковать капитаном в субботу на "Энфилде".



Что касается нападающего Даниэля Старриджа, замеченного на тренировочном поле в четверг, то он уже оправился после травмы бедра, но занимался не общей группе, а с физиотерапевтами "Ливерпуля".



Если в пятницу Старридж сможет провести полноценную тренировку, у него будут шансы попасть на в число запасных на предстоящий матч.



Добавим, что еще одним игроком, на которого Клопп не сможет рассчитывать в субботу, станет полузащитник Адам Лаллана, вернувшийся с повреждением бедра из сборной Англии.