Андреас Кристенсен вернется в "Челси" летом
Спортивный директор менхенгладбахской "Боруссии" Макс Эберль подтвердил, что после окончания этого сезона защитник Андреас Кристенсен вернется в "Челси".
Буквально сегодня клуб из Менхенгладбаха объявил, что грядущим летом полузащитник Махмуд Дауд отправится в дортмундскую "Боруссию". Однако клуб Эберля поджидает еще одна серьезная потеря в лице Кристенсена, двухлетнее арендное соглашение насчет которого скоро истекает.
"Ему предстоит вернуться в "Челси". Мы должны будем подыскать замену двум этим игрокам летом. Больше никто от нас не уходит. И мы не хотим, чтобы кто-либо еще уходил", — сообщил Эберль Kicker.
Добавим, прежде 20-летний датчанин неоднократно говорил, что вернется на "Стэмфорд Бридж" только в том случае, если сможет рассчитывать на регулярную игровую практику.
30.03.2017 21:00
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Последние комментарии:
Можно его на следующий сезон оставить,а Зума в аренду на годик.
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Кто это? Сколько забивал сандерленду?
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Тут два варианта событий: либо планомерно вводить воспитанника академии в состав (либо сразу вместо Кейхилла), и наxep не нужен Дейк, либо продать Боруссии за 50 лямов
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Надеюсь на уровне.
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а вот и ван дейк подтянулся
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