Андреас Кристенсен вернется в "Челси" летом

Спортивный директор менхенгладбахской "Боруссии" Макс Эберль подтвердил, что после окончания этого сезона защитник Андреас Кристенсен вернется в "Челси".

Буквально сегодня клуб из Менхенгладбаха объявил, что грядущим летом полузащитник Махмуд Дауд отправится в дортмундскую "Боруссию". Однако клуб Эберля поджидает еще одна серьезная потеря в лице Кристенсена, двухлетнее арендное соглашение насчет которого скоро истекает.



"Ему предстоит вернуться в "Челси". Мы должны будем подыскать замену двум этим игрокам летом. Больше никто от нас не уходит. И мы не хотим, чтобы кто-либо еще уходил", — сообщил Эберль Kicker.



Добавим, прежде 20-летний датчанин неоднократно говорил, что вернется на "Стэмфорд Бридж" только в том случае, если сможет рассчитывать на регулярную игровую практику.