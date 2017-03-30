Андреас Кристенсен вернется в "Челси" летом

Андреас Кристенсен Спортивный директор менхенгладбахской "Боруссии" Макс Эберль подтвердил, что после окончания этого сезона защитник Андреас Кристенсен вернется в "Челси".

Буквально сегодня клуб из Менхенгладбаха объявил, что грядущим летом полузащитник Махмуд Дауд отправится в дортмундскую "Боруссию". Однако клуб Эберля поджидает еще одна серьезная потеря в лице Кристенсена, двухлетнее арендное соглашение насчет которого скоро истекает.

"Ему предстоит вернуться в "Челси". Мы должны будем подыскать замену двум этим игрокам летом. Больше никто от нас не уходит. И мы не хотим, чтобы кто-либо еще уходил", — сообщил Эберль Kicker.

Добавим, прежде 20-летний датчанин неоднократно говорил, что вернется на "Стэмфорд Бридж" только в том случае, если сможет рассчитывать на регулярную игровую практику.


Метки Боруссия, Кристенсен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 546

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. reeker 30.03.2017 21:28 # reeker
    Можно его на следующий сезон оставить,а Зума в аренду на годик.

    (ответить)

  2. j-silver 30.03.2017 21:26 # j-silver
    Кто это? Сколько забивал сандерленду?

    (ответить)

  3. wmrpkvhzeflbrmo 30.03.2017 21:07 # wmrpkvhzeflbrmo
    Тут два варианта событий: либо планомерно вводить воспитанника академии в состав (либо сразу вместо Кейхилла), и наxep не нужен Дейк, либо продать Боруссии за 50 лямов

    (ответить)

  4. boavista 30.03.2017 21:04 # boavista
    Надеюсь на уровне.

    (ответить)

  5. urgant 30.03.2017 21:02 # urgant
    а вот и ван дейк подтянулся

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: