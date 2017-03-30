Почеттино: "Никогда не возглавлю "Барселону" или "Арсенал"

Маурисио Почеттино Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что "Барселона" и "Арсенал" — два клуба, которые он никогда не сможет возглавить.

На прошлой неделе Почеттино был замечен вместе с президентом "Барсы" Хосепом Марией Бартомеу, в связи с чем поползли слухи, что 45-летний аргентинец может стать заменой уходящему Луису Энрике на тренерском мостике каталонского клуба.

Однако Маурисио исключает свое назначение в "Барсе" из-за привязанности к их соседям из "Эспаньола", который он тренировал и за который он провел 216 матчей в бытность игроком. Точно так же Почеттино никогда не возглавит "Арсенал" — соседа и злейшего врага "шпор".

"Мне не нравится обсуждать слухи, но это правда, что я случайно повстречался с Бартомеу в баре в Барселоне в прошлый вторник. Я давно с ним знаком, еще до того, как он стал президентом "Барселоны".

"Есть много людей вокруг нас, с которыми вы хотите поздороваться и провести вместе пять минут — вот и все. Вы знаете, слухи невозможно остановить, но я поклонник "Эспаньола", и я не хочу больше касаться этой темы".

"Если через несколько лет Даниэль Леви уволит меня, то я не смогу тренировать "Арсенал". В футболе сложно сохранять ценности, оставаться преданным своим сердцем и эмоциями. Но для меня очень важна преданность. Я являюсь фанатом "Эспаньола", я люблю "Эспаньол", а теперь — "Тоттенхэм". Для меня было бы невозможно однажды перейти в "Арсенал", — цитирует Почеттино The Telegraph.


Метки Арсенал, Барселона, Почеттино, слухи, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1547

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  1. al-faarabi 30.03.2017 20:01 # al-faarabi
    клуб пи3даболов, начиная с леви, кончая с дауна трехсезонки Кейна. никто не сможет отказать барсе и арсеналу

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  2. boavista 30.03.2017 19:56 # boavista
    За такие ценности надо уважать.

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  3. largo-winch 30.03.2017 19:53 # largo-winch
    Красава Маурисио! Воспитанник Лондона! Тренер Лондона! Легенда Лондона!

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  4. lauda 30.03.2017 19:37 # lauda
    Очередная порция желтой в лицо говнониров

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  5. knvlay 30.03.2017 19:35 # knvlay
    ни почеттино, ни венгер. значит, куман таки перейдет в барсу

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  6. moneymaker 30.03.2017 19:28 # moneymaker
    ты кто?

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  7. charmk 30.03.2017 19:26 # charmk
    а кто это?

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  8. manutd-20champ 30.03.2017 19:21 # manutd-20champ
    ясно, после петунхэма Эспаньол, или не мужик.

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  9. ctacoh 30.03.2017 19:19 # ctacoh
    А кому ты нахуй нужен чиполинно!!

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  10. palach221078 30.03.2017 19:06 # palach221078
    правильно. как можно возглавить это калонирское стадо?

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  11. silva77 30.03.2017 19:02 # silva77
    Кто он?

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  12. mancunia-planet 30.03.2017 19:01 # mancunia-planet
    зачтено, молодец

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