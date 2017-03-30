Почеттино: "Никогда не возглавлю "Барселону" или "Арсенал"

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что "Барселона" и "Арсенал" — два клуба, которые он никогда не сможет возглавить.

На прошлой неделе Почеттино был замечен вместе с президентом "Барсы" Хосепом Марией Бартомеу, в связи с чем поползли слухи, что 45-летний аргентинец может стать заменой уходящему Луису Энрике на тренерском мостике каталонского клуба.



Однако Маурисио исключает свое назначение в "Барсе" из-за привязанности к их соседям из "Эспаньола", который он тренировал и за который он провел 216 матчей в бытность игроком. Точно так же Почеттино никогда не возглавит "Арсенал" — соседа и злейшего врага "шпор".



"Мне не нравится обсуждать слухи, но это правда, что я случайно повстречался с Бартомеу в баре в Барселоне в прошлый вторник. Я давно с ним знаком, еще до того, как он стал президентом "Барселоны".



"Есть много людей вокруг нас, с которыми вы хотите поздороваться и провести вместе пять минут — вот и все. Вы знаете, слухи невозможно остановить, но я поклонник "Эспаньола", и я не хочу больше касаться этой темы".



"Если через несколько лет Даниэль Леви уволит меня, то я не смогу тренировать "Арсенал". В футболе сложно сохранять ценности, оставаться преданным своим сердцем и эмоциями. Но для меня очень важна преданность. Я являюсь фанатом "Эспаньола", я люблю "Эспаньол", а теперь — "Тоттенхэм". Для меня было бы невозможно однажды перейти в "Арсенал", — цитирует Почеттино The Telegraph.