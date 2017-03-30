Венгер не верит, что Санчес променяет "Арсенал" на "Челси"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не верит, что вингер Алексис Санчес променяет "канониров" на "Челси".
Несмотря на то, что 28-летний чилиец до сих пор не продлил свой контракт с "канонирами" и всем видом показывает желание сменить клуб, Венгер уверен: "Арсеналу" удастся сохранить Санчеса, а все слухи об уходе игрока в "Челси" - не более чем выдумка.
"В Лондоне только одна команда, поэтому я думаю, что Санчес счастлив здесь. Да, он еще не продлил контракт, но я надеюсь, что он останется в "Арсенале".
"Я согласен, что в предыдущие годы наши лидеры уходили в конкурирующие клубы, но на это влияло наше финансовое положение. Сейчас у нас необходимости расставаться с ведущими игроками", - цитирует Венгера Daily Mirror.
30.03.2017 18:00
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АЛЕСИС АЛЕКСИС АЛЕКСИС
ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ
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не хило у Венгера бомбит
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я знал что старый - латентный глор Челси но чтоб так вот явно швариться, - маразм неотвратим ведь
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Сейчас у нас НЕТ необходимости расставаться с ведущими игроками...
В Лондоне одна команда - ахахааа...
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"В Лондоне только одна команда"
Норм старичок облил любителей))
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