Венгер не верит, что Санчес променяет "Арсенал" на "Челси"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не верит, что вингер Алексис Санчес променяет "канониров" на "Челси".

Несмотря на то, что 28-летний чилиец до сих пор не продлил свой контракт с "канонирами" и всем видом показывает желание сменить клуб, Венгер уверен: "Арсеналу" удастся сохранить Санчеса, а все слухи об уходе игрока в "Челси" - не более чем выдумка.



"В Лондоне только одна команда, поэтому я думаю, что Санчес счастлив здесь. Да, он еще не продлил контракт, но я надеюсь, что он останется в "Арсенале".



"Я согласен, что в предыдущие годы наши лидеры уходили в конкурирующие клубы, но на это влияло наше финансовое положение. Сейчас у нас необходимости расставаться с ведущими игроками", - цитирует Венгера Daily Mirror.