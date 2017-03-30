Венгер не верит, что Санчес променяет "Арсенал" на "Челси"

Арсен Венгер и Алексис Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не верит, что вингер Алексис Санчес променяет "канониров" на "Челси".

Несмотря на то, что 28-летний чилиец до сих пор не продлил свой контракт с "канонирами" и всем видом показывает желание сменить клуб, Венгер уверен: "Арсеналу" удастся сохранить Санчеса, а все слухи об уходе игрока в "Челси" - не более чем выдумка.

"В Лондоне только одна команда, поэтому я думаю, что Санчес счастлив здесь. Да, он еще не продлил контракт, но я надеюсь, что он останется в "Арсенале".

"Я согласен, что в предыдущие годы наши лидеры уходили в конкурирующие клубы, но на это влияло наше финансовое положение. Сейчас у нас необходимости расставаться с ведущими игроками", - цитирует Венгера Daily Mirror.



Метки Арсенал, Венгер, Санчес, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 30.03.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 379

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Последние комментарии:




  1. the-specia10ne 30.03.2017 18:15 # the-specia10ne
    АЛЕСИС АЛЕКСИС АЛЕКСИС
    ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ ЧЕЛСИ

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  2. farot 30.03.2017 18:11 # farot
    не хило у Венгера бомбит

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  3. gio 30.03.2017 18:08 # gio
    я знал что старый - латентный глор Челси но чтоб так вот явно швариться, - маразм неотвратим ведь

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  4. mancunia-planet 30.03.2017 18:04 # mancunia-planet
    Сейчас у нас НЕТ необходимости расставаться с ведущими игроками...

    В Лондоне одна команда - ахахааа...

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  5. artem-arsenal 30.03.2017 18:04 # artem-arsenal
    "В Лондоне только одна команда"

    Норм старичок облил любителей))

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