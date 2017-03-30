Озил готов вернуться на поле

Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил прошел фитнес-тест перед домашним матчем Премьер-Лиги с "Манчестер Сити" и теперь готов вернуться на поле впервые за семь недель.

Напомним, что последний раз Озил появлялся на поле в стартовом составе "канониров" еще в середине февраля. С тех пор Месут восстанавливался от травмы лодыжки и легкой болезни.



К концу марта чемпиону Мира, наконец, удалось решить все свои проблемы со здоровьем: Озил сыграл 20 минут за сборную Германии, прошел фитнес-тест перед воскресным матчем против "Манчестер Сити" и теперь может впервые показаться перед публикой "Эмирейтс" за семь последних недель.



"Он снова претендует на то, чтобы появиться на поле. На прошлой неделе Месут провел 20 минут против Азербайджана и вообще очень усиленно работал на тренировках", - сообщил главный тренер "канониров" Арсен Венгер Daily Mirror.