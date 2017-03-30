Фунес Мори пропустит остаток сезона

Защитник Рамиро Фунес Мори, вероятно, уже не поможет "Эвертону" в остатке сезона из-за надрыва мениска, случившегося в матче за сборную Аргентины против Боливии на текущей неделе.

Этот международный перерыв стал сущим кошмаром для главного тренера "ирисок" Рональда Кумана, который, помимо Фунеса Мори, также потерял с травмами Шеймуса Коулмена и Джеймса Маккарти. Первый получил двойной перелом ноги, а у второго возникли проблемы с задней поверхность бедра.



Как и Коулмен, Фунес Мори пропустит 228-е мерсисайдское дерби против "Ливерпуля" в субботу, а также все оставшиеся матчи этого сезона Премьер-Лиги.



"Мы получили подтверждение тому, что защитник надорвал мениск проигранном Аргентиной матче против Боливии во вторник вечером. На следующей неделе он перенесет операцию, но первичный диагноз гласит, что 26-летний игрок пропустит остаток сезона", — гласит заявление "Эвертона".