Фунес Мори пропустит остаток сезона
Защитник Рамиро Фунес Мори, вероятно, уже не поможет "Эвертону" в остатке сезона из-за надрыва мениска, случившегося в матче за сборную Аргентины против Боливии на текущей неделе.
Этот международный перерыв стал сущим кошмаром для главного тренера "ирисок" Рональда Кумана, который, помимо Фунеса Мори, также потерял с травмами Шеймуса Коулмена и Джеймса Маккарти. Первый получил двойной перелом ноги, а у второго возникли проблемы с задней поверхность бедра.
Как и Коулмен, Фунес Мори пропустит 228-е мерсисайдское дерби против "Ливерпуля" в субботу, а также все оставшиеся матчи этого сезона Премьер-Лиги.
"Мы получили подтверждение тому, что защитник надорвал мениск проигранном Аргентиной матче против Боливии во вторник вечером. На следующей неделе он перенесет операцию, но первичный диагноз гласит, что 26-летний игрок пропустит остаток сезона", — гласит заявление "Эвертона".
30.03.2017 16:35
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печалька. везет колбасе.
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Так и надо yeбку, карма за Ореки настигла собаку
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Ёрш твою медь, кто-то сглазил.
Минус Коулмен и Мори.
Теперь Ягелка впрягается и пашет за всех...
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Ух, не повезло Эвертону, только ход набрали, так тут два заща травмировались до конца сезона на матчах сборных, да ещё тут и дерби с Ливерпулем на носу...
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