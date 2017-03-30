Фунес Мори пропустит остаток сезона

Рамиро Фунес Мори Защитник Рамиро Фунес Мори, вероятно, уже не поможет "Эвертону" в остатке сезона из-за надрыва мениска, случившегося в матче за сборную Аргентины против Боливии на текущей неделе.

Этот международный перерыв стал сущим кошмаром для главного тренера "ирисок" Рональда Кумана, который, помимо Фунеса Мори, также потерял с травмами Шеймуса Коулмена и Джеймса Маккарти. Первый получил двойной перелом ноги, а у второго возникли проблемы с задней поверхность бедра.

Как и Коулмен, Фунес Мори пропустит 228-е мерсисайдское дерби против "Ливерпуля" в субботу, а также все оставшиеся матчи этого сезона Премьер-Лиги.

"Мы получили подтверждение тому, что защитник надорвал мениск проигранном Аргентиной матче против Боливии во вторник вечером. На следующей неделе он перенесет операцию, но первичный диагноз гласит, что 26-летний игрок пропустит остаток сезона", — гласит заявление "Эвертона".


Метки травмы, Фунес Мори, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2017 16:35

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  1. manutd-20champ 30.03.2017 17:21 # manutd-20champ
    печалька. везет колбасе.

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  2. mcferson-42 30.03.2017 16:58 # mcferson-42
    Так и надо yeбку, карма за Ореки настигла собаку

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  3. everti 30.03.2017 16:55 # everti
    Ёрш твою медь, кто-то сглазил.
    Минус Коулмен и Мори.
    Теперь Ягелка впрягается и пашет за всех...

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  4. grafters 30.03.2017 16:54 # grafters
    Ух, не повезло Эвертону, только ход набрали, так тут два заща травмировались до конца сезона на матчах сборных, да ещё тут и дерби с Ливерпулем на носу...

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