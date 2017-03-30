Вопрос с будущим Венгера "еще не улажен полностью"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что вопрос о его будущем "еще не улажен полностью".
Перед международной паузой, впервые за 20 лет работы с "канонирами" потерпев четыре поражения в пяти последних матчах Премьер-Лиги, Венгер пообещал "очень скоро" объявить о том, продлит ли он свой истекающий контракт.
На пресс-конференции перед матчем против "Манчестер Сити" в воскресенье Арсен поведал, что пока не готов сделать объявление. Более того, его будущее еще окончательно не определено.
"Не сегодня. Но у меня очень ясные мысли насчет того, что я собираюсь делать. Останусь ли я еще на пару лет? Моя самоотдача в любом случае будет прежней".
"Это никак не заденет мой настрой. Я всегда был очень ясен в своих мыслях. Это нечто, что еще не улажено полностью", — приводит слова Венгера Daily Mirror.
30.03.2017 16:00
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Зпшку удваивают, и кол-во лет утраивают.
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сектор 8 ???
может останется еще на 8 лет?
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сколько венгера
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