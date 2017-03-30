Вопрос с будущим Венгера "еще не улажен полностью"

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что вопрос о его будущем "еще не улажен полностью".

Перед международной паузой, впервые за 20 лет работы с "канонирами" потерпев четыре поражения в пяти последних матчах Премьер-Лиги, Венгер пообещал "очень скоро" объявить о том, продлит ли он свой истекающий контракт.

На пресс-конференции перед матчем против "Манчестер Сити" в воскресенье Арсен поведал, что пока не готов сделать объявление. Более того, его будущее еще окончательно не определено.

"Не сегодня. Но у меня очень ясные мысли насчет того, что я собираюсь делать. Останусь ли я еще на пару лет? Моя самоотдача в любом случае будет прежней".

"Это никак не заденет мой настрой. Я всегда был очень ясен в своих мыслях. Это нечто, что еще не улажено полностью", — приводит слова Венгера Daily Mirror.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 333

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 30.03.2017 16:19 # gerrard08
    Зпшку удваивают, и кол-во лет утраивают.

    (ответить)

  2. fupler 30.03.2017 16:10 # fupler
    сектор 8 ???
    может останется еще на 8 лет?

    (ответить)

  3. tjk4 30.03.2017 16:06 # tjk4
    сколько венгера

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: