Вопрос с будущим Венгера "еще не улажен полностью"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что вопрос о его будущем "еще не улажен полностью".

Перед международной паузой, впервые за 20 лет работы с "канонирами" потерпев четыре поражения в пяти последних матчах Премьер-Лиги, Венгер пообещал "очень скоро" объявить о том, продлит ли он свой истекающий контракт.



На пресс-конференции перед матчем против "Манчестер Сити" в воскресенье Арсен поведал, что пока не готов сделать объявление. Более того, его будущее еще окончательно не определено.



"Не сегодня. Но у меня очень ясные мысли насчет того, что я собираюсь делать. Останусь ли я еще на пару лет? Моя самоотдача в любом случае будет прежней".



"Это никак не заденет мой настрой. Я всегда был очень ясен в своих мыслях. Это нечто, что еще не улажено полностью", — приводит слова Венгера Daily Mirror.