Моуриньо исключает переход Неймара в МЮ

Лионель Месси и Неймар Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал минимальными шансы клуба подписать звезду "Барселоны" Неймара.

Только на днях испанское издание Sport распространило информацию, что клуб с "Олд Траффорд" обсуждает трансфер Неймара и может заплатить за лидера сборной Бразилии 173 миллиона фунтов, прописанные в его контракте в качестве отступных.

Моуриньо не скрывает, что прошлым летом действительно интересовался 25-летним нападающим, однако заполучить Неймара будет практически невозможно.

"Я всегда стараюсь быть объективным и прагматичным, когда прошу у клубов определенных игроков на трансферном рынке. Но слухи о Неймаре – самый настоящий абсурд".

"Такой клуб, как "Барселона", никогда не продаст Неймара. Да, Месси еще молод и у него впереди долгие годы карьеры, но ему уже под 30, и именно Неймар станет главной звездой клуба после ухода Месси".

"Попытку переманить Неймара я вообще могу сравнить с попыткой взломать сейф. Поверьте, это просто нереально", - приводит слова Моуриньо ESPN.


Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Неймар

Автор foxmcfc   

Дата 30.03.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 987

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 30.03.2017 15:49 # fc-oil
    Ненуженбыл

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  2. knvlay 30.03.2017 15:48 # knvlay
    зачем нам неймар, если с гризманном уже договорились практически?

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  3. reeker 30.03.2017 15:32 # reeker
    Норм членом по губам фапловских манков провёл.

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  4. udaff 30.03.2017 15:23 # udaff
    По делу же.

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  5. vyrentz 30.03.2017 15:22 # vyrentz
    Если Месси захочет, то продаст и Неймара.

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  6. myscore 30.03.2017 15:16 # myscore
    Под ЛЕ саме то

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  7. maxvel 30.03.2017 15:06 # maxvel
    > отступные
    > барса не отпустит
    Лукавит, летом лучший футболист мира таки в мю

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