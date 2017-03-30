Моуриньо исключает переход Неймара в МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал минимальными шансы клуба подписать звезду "Барселоны" Неймара.
Только на днях испанское издание Sport распространило информацию, что клуб с "Олд Траффорд" обсуждает трансфер Неймара и может заплатить за лидера сборной Бразилии 173 миллиона фунтов, прописанные в его контракте в качестве отступных.
Моуриньо не скрывает, что прошлым летом действительно интересовался 25-летним нападающим, однако заполучить Неймара будет практически невозможно.
"Я всегда стараюсь быть объективным и прагматичным, когда прошу у клубов определенных игроков на трансферном рынке. Но слухи о Неймаре – самый настоящий абсурд".
"Такой клуб, как "Барселона", никогда не продаст Неймара. Да, Месси еще молод и у него впереди долгие годы карьеры, но ему уже под 30, и именно Неймар станет главной звездой клуба после ухода Месси".
"Попытку переманить Неймара я вообще могу сравнить с попыткой взломать сейф. Поверьте, это просто нереально", - приводит слова Моуриньо ESPN.
30.03.2017 15:00
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Последние комментарии:
Ненуженбыл
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зачем нам неймар, если с гризманном уже договорились практически?
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Норм членом по губам фапловских манков провёл.
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По делу же.
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Если Месси захочет, то продаст и Неймара.
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Под ЛЕ саме то
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> отступные
> барса не отпустит
Лукавит, летом лучший футболист мира таки в мю
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