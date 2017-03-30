Моуриньо исключает переход Неймара в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал минимальными шансы клуба подписать звезду "Барселоны" Неймара.

Только на днях испанское издание Sport распространило информацию, что клуб с "Олд Траффорд" обсуждает трансфер Неймара и может заплатить за лидера сборной Бразилии 173 миллиона фунтов, прописанные в его контракте в качестве отступных.



Моуриньо не скрывает, что прошлым летом действительно интересовался 25-летним нападающим, однако заполучить Неймара будет практически невозможно.



"Я всегда стараюсь быть объективным и прагматичным, когда прошу у клубов определенных игроков на трансферном рынке. Но слухи о Неймаре – самый настоящий абсурд".



"Такой клуб, как "Барселона", никогда не продаст Неймара. Да, Месси еще молод и у него впереди долгие годы карьеры, но ему уже под 30, и именно Неймар станет главной звездой клуба после ухода Месси".



"Попытку переманить Неймара я вообще могу сравнить с попыткой взломать сейф. Поверьте, это просто нереально", - приводит слова Моуриньо ESPN.