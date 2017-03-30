Моуриньо допускает уход Ибрагимовича из МЮ

Златан Ибрагимович и Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо допускает, что по окончании сезона нападающий Златан Ибрагимович покинет "Олд Траффорд".

Буквально несколько дней назад шведский бомбардир рассказал, что ведет переговоры о продлении своего контракта с "красными дьяволами", который истекает уже по окончании нынешнего сезона.

Ранее Моуриньо уверял, что его протеже останется на "Олд Траффорд" еще на один сезон и поможет "Юнайтед" выйти на былые позиции. Однако сейчас португалец не уверен, что Ибрагимович продлит свое пребывание в МЮ.

"Я сохраняю спокойствие и просто жду его решения. Если он примет решение остаться, я буду доволен и весь клуб будет доволен. Если он примет решение уйти и отправиться за новым вызовом, я буду за него только рад".

"Златан остается большой частью нашего успеха в этом сезоне, но семейные интересы важнее интересов клуба. Если он решит уйти и уделить время семье, значит, так тому и быть", - сообщил Моуриньо Goal.



Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 30.03.2017 14:00

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  1. van-der-slav 30.03.2017 14:12 # van-der-slav
    Нам же лучше. Хоть и тащит но слишком много надежд на него. Да еще и компндная игра страдает

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