Моуриньо допускает уход Ибрагимовича из МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо допускает, что по окончании сезона нападающий Златан Ибрагимович покинет "Олд Траффорд".
Буквально несколько дней назад шведский бомбардир рассказал, что ведет переговоры о продлении своего контракта с "красными дьяволами", который истекает уже по окончании нынешнего сезона.
Ранее Моуриньо уверял, что его протеже останется на "Олд Траффорд" еще на один сезон и поможет "Юнайтед" выйти на былые позиции. Однако сейчас португалец не уверен, что Ибрагимович продлит свое пребывание в МЮ.
"Я сохраняю спокойствие и просто жду его решения. Если он примет решение остаться, я буду доволен и весь клуб будет доволен. Если он примет решение уйти и отправиться за новым вызовом, я буду за него только рад".
"Златан остается большой частью нашего успеха в этом сезоне, но семейные интересы важнее интересов клуба. Если он решит уйти и уделить время семье, значит, так тому и быть", - сообщил Моуриньо Goal.
30.03.2017 14:00
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Нам же лучше. Хоть и тащит но слишком много надежд на него. Да еще и компндная игра страдает
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