Куман: "Тоттенхэм" стал сильнее "Арсенала" и МЮ"
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман заявил, что его клуб стремится повторить прогресс "Тоттенхэма", который за последние несколько лет обошел конкурентов в лице "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".
По мнению Кумана, развивающего амбициозный проект на "Гудисон Парк", "шпоры" могут стать для "Эвертона" хорошим примером для подражания. Рональд считает, что под руководством Маурисио Почеттино "Тоттенхэм" превратился в силу, с которой стоит считаться грандам Премьер-Лиги.
"Лучший пример для нас – это "Тоттенхэм". Они много лет пытаются вырасти в большой клуб, и прямо сейчас их стоит котировать выше таких команд, как "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
"Они подписали много хороших молодых игроков на долгосрочную перспективу. Думаю, под руководством Почеттино "Тоттенхэм" действительно прогрессирует, а он сам проделывает просто великолепную работу", - цитирует Кумана Daily Mirror.
30.03.2017 13:00
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Последние комментарии:
тут даже не обошел их, а они конкретно сдали позиции!
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Орел может упасть до уровня петуха. Но петуху до уровня орла не подняться никогда
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ржу ни магу.
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Конечно, такие ощущения были не всегда. МЮ с Ферги или тот Арсенал с Пиресом, Анри, Виейра, Юнгбергом, Бергкампом и др. Это вообще сказка была. Кстати, тренером был все тот же Венгер!, так что дело-то не в нем. Дело в том, что составы слабые, все лучшие игроки МЮ ушли на пенсию, а Арсенала просто тупо ушли в другие клубы. От МЮ и от Арсенала остались одни футболки с грозными эмблемами и история. Честно говоря, я вам сочувствую, потому что так будет еще лет пять минимум. Челси и Сити будут передавать друг другу чемпионство, как это ни прискорбно звучит, но нужно быть реалистами.
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Болею за Челси. Так вот мне абсолютно похуй, когда игра с МЮ или Арсеналом. И мне тревожно, когда игра с Ливером или Тоттенх. Опасно, когда игра с Сити. Это правда.
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у Шпор есть отличные игроки, но менталитет неудачников всё портит. Так и будут вечно перспективными )))
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Есть тут кто помнит ТТХ выше Арсенала?
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мддааа а то что лондонские петухи и анониры каждый год сливаются позорно в Европе , что бы НЕ выиграть по итогу апл. МЮ даже с Мойесом!! доходил до 1\4 ЛЧ и наравне катал с Баварией и щас за ЛЕ главный фаворит. И вообще по итогу посмотрим кто какое место займет, а куман то 100% даже в ЛЕ не заберется
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ах-ха обоссал помойку пригородную с переводчиком )
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уже не первый сезон
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