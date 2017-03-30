Куман: "Тоттенхэм" стал сильнее "Арсенала" и МЮ"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман заявил, что его клуб стремится повторить прогресс "Тоттенхэма", который за последние несколько лет обошел конкурентов в лице "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".

По мнению Кумана, развивающего амбициозный проект на "Гудисон Парк", "шпоры" могут стать для "Эвертона" хорошим примером для подражания. Рональд считает, что под руководством Маурисио Почеттино "Тоттенхэм" превратился в силу, с которой стоит считаться грандам Премьер-Лиги.



"Лучший пример для нас – это "Тоттенхэм". Они много лет пытаются вырасти в большой клуб, и прямо сейчас их стоит котировать выше таких команд, как "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".



"Они подписали много хороших молодых игроков на долгосрочную перспективу. Думаю, под руководством Почеттино "Тоттенхэм" действительно прогрессирует, а он сам проделывает просто великолепную работу", - цитирует Кумана Daily Mirror.