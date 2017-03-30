"Вест Хэм" начал искать замену Биличу

"Вест Хэм" приступил к неспешным поискам замены для своего главного тренера Славена Билича и в данный момент рассматривает сразу несколько кандидатур.

Лишь накануне в прессе появилась информация, что лондонский клуб возобновил свой интерес к наставнику "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу, который летом 2015 был в шаге от назначения в "Вест Хэме".



The Telegraph развивает тему своих коллег и соглашается, что Славен вполне может лишиться своей работы, если результаты "молотобойцев" в остатке сезона не улучшатся.



Другим кандидатом, который может заменить Билича, издание называет 45-летнего Дэвида Вагнера, чей контракт с "Хаддерсфилдом" позволяет ему уйти из клуба безо всякой компенсации в конце сезона.



Daily Mail в свою очередь называет еще одно имя, которое привлекло внимание боссов "Вест Хэма". Речь идет о бывшем тренере "Манчестер Сити" Роберто Манчини, который в данный момент ищет вариант, чтобы вернуться к работе.