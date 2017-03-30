"Сандерленд" потеряет Дефо в случае вылета из Премьер-Лиги

Нападающий Джермейн Дефо сможет покинуть "Сандерленд" свободным агентом, если "коты" вылетят из Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

Отличившись за сборную Англии против Литвы в минувшее воскресенье, 34-летний Дефо заявил о своих амбициях поехать на Чемпионат Мира в Россию летом 2018 года. Одновременно Джермейн признал, что для этого ему необходимо продолжать выступать на уровне Премьер-Лиги.



Однако эту самую прописку в Премьер-Лиге "Сандерленд" может скоро потерять. В данный момент команда Дэвида Мойеса находится на самом дне таблицы, отставая от спасительного места уже на семь очков.



Как стало известно Daily Mail, понижение "котов" в классе не станет проблемой лично для Дефо, чей контракт предусматривает опцию по расторжению в случае вылета клуба из Премьер-Лиги.



Среди возможных претендентов на Джермейна, забившего 14 голов в этом сезоне за "Сандерленд", называются "Борнмут" и "Вест Хэм". Последний пытался заполучить Дефо еще в январе, но предложение в 6 миллионов фунтов было отклонено "котами".