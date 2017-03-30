"Сандерленд" потеряет Дефо в случае вылета из Премьер-Лиги
Нападающий Джермейн Дефо сможет покинуть "Сандерленд" свободным агентом, если "коты" вылетят из Премьер-Лиги по итогам этого сезона.
Отличившись за сборную Англии против Литвы в минувшее воскресенье, 34-летний Дефо заявил о своих амбициях поехать на Чемпионат Мира в Россию летом 2018 года. Одновременно Джермейн признал, что для этого ему необходимо продолжать выступать на уровне Премьер-Лиги.
Однако эту самую прописку в Премьер-Лиге "Сандерленд" может скоро потерять. В данный момент команда Дэвида Мойеса находится на самом дне таблицы, отставая от спасительного места уже на семь очков.
Как стало известно Daily Mail, понижение "котов" в классе не станет проблемой лично для Дефо, чей контракт предусматривает опцию по расторжению в случае вылета клуба из Премьер-Лиги.
Среди возможных претендентов на Джермейна, забившего 14 голов в этом сезоне за "Сандерленд", называются "Борнмут" и "Вест Хэм". Последний пытался заполучить Дефо еще в январе, но предложение в 6 миллионов фунтов было отклонено "котами".
30.03.2017 11:00
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вместо Старра к нам,хуже не будет
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в Челсей его, как джокера
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