Фергюсон рассказал, как "Юнайтед" покупал Кэррика

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон рассказал, что его клубу пришлось сильно постараться, чтобы переманить полузащитника Майкла Кэррика из "Тоттенхэма" в 2004 году.

После своего переезда на "Олд Траффорд" в июле 2004 Кэррик успел пять раз выиграть Премьер-Лигу, а также Лигу Чемпионов. Грядущим летом Майкл будет награжден благодарственным матчем за преданность клуба, а Фергюсон выступит в роли тренера его команды.



Вспоминая о том, как "красные дьяволы" договаривались о покупке Кэррика, сэр Алекс отмечает, что сделка едва не сорвалась из-за знаменитого упрямства президента "шпор" Даниэля Леви.



"Должен сказать, переговоры проходили очень сложно и длились веками. Я навсегда это запомнил: в один момент я думал, что сделка согласована, но во время игры в гольф мне позвонил Дэвид Гилл (экс-исполнительный директор МЮ) и сказал, что они хотят больше. Типичный Даниэль Леви!"



"Было очень сложно договориться о трансфере, но в конце концов нам удалось, и после перехода к нам он (Кэррик) построил великолепную карьеру", — сообщил Фергюсон официальному веб-сайту "Юнайтед".