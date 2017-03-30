Фергюсон рассказал, как "Юнайтед" покупал Кэррика
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон рассказал, что его клубу пришлось сильно постараться, чтобы переманить полузащитника Майкла Кэррика из "Тоттенхэма" в 2004 году.
После своего переезда на "Олд Траффорд" в июле 2004 Кэррик успел пять раз выиграть Премьер-Лигу, а также Лигу Чемпионов. Грядущим летом Майкл будет награжден благодарственным матчем за преданность клуба, а Фергюсон выступит в роли тренера его команды.
Вспоминая о том, как "красные дьяволы" договаривались о покупке Кэррика, сэр Алекс отмечает, что сделка едва не сорвалась из-за знаменитого упрямства президента "шпор" Даниэля Леви.
"Должен сказать, переговоры проходили очень сложно и длились веками. Я навсегда это запомнил: в один момент я думал, что сделка согласована, но во время игры в гольф мне позвонил Дэвид Гилл (экс-исполнительный директор МЮ) и сказал, что они хотят больше. Типичный Даниэль Леви!"
"Было очень сложно договориться о трансфере, но в конце концов нам удалось, и после перехода к нам он (Кэррик) построил великолепную карьеру", — сообщил Фергюсон официальному веб-сайту "Юнайтед".
30.03.2017 10:00
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