"Юнайтед" ищет замену Де Хеа в Серии А

Давид Де Хеа Риск лишиться голкипера Давида Де Хеа заставил "Манчестер Юнайтед" обратиться на рынок Серии А в поисках возможной замены для своего первого номера.

Приобретение голкипера, обладающего звездным статусом, является одним из приоритетов "Реала" на грядущее лето. По слухам, Королевский клуб жаждет переманить Де Хеа или Тибо Куртуа из "Челси".

Как утверждает The Independent, Куртуа может показаться слегка более вероятным вариантом, однако возможный переезд Тибо в Мадрид осложняется тем, что "Реал" также заинтересован в его одноклубнике Эдене Азаре — "синие" совершенно точно не отпустят двух своих звезд в одно окно.

Ситуация Де Хеа выглядит иначе. Достоверно известно, что Давид был заинтересован в переходе в "Реал" еще летом 2015, однако тогда двум клубам не хватило считанных минут, чтобы оформить сделку до трансферного дедлайна.

Сейчас у 26-летнего испанца по-прежнему есть долгосрочный контракт, однако "Реал" надеется, что Де Хеа не утратил свое желание вернуться на родину.

Опасения, что Де Хеа вновь выразил желание перейти в "Реал", заставили "красных дьяволов" задуматься об укреплении последнего рубежа. По информации издания клуб с "Олд Траффорд" обратился на рынок Серии А, славящийся своими голкиперами.

Лидирующим кандидатом на замену Де Хеа в данный момент является Самир Ханданович из "Интера". Однако 32-летний словенец также вызывает интерес со стороны "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

Также "Юнайтед" присматривается к 18-летнему голкиперу "Милана" Джанлуиджи Доннарумме, чей агент Мино Райола перевез на "Олд Траффорд" прошлым летом сразу троих своих клиентов: Поля Погба, Генриха Мхитаряна и Златана Ибрагимовича.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. smolov 30.03.2017 10:02 # smolov
    Бедный Давид. вынужденно играет за помойку

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  2. nurba44 30.03.2017 09:56 # nurba44
    В итоге Челсей подпишет новые контракты с Азаром и Куртоносом, плюс еще купит Санчеса.

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  3. maxvel 30.03.2017 09:52 # maxvel
    Если брать то только Перина.

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  4. knvlay 30.03.2017 09:52 # knvlay
    Не уйдет офк.

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  5. meshuggah 30.03.2017 09:51 # meshuggah
    Челси посылает нахой
    скум же ищет замену
    ах ах ах

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  6. udaff 30.03.2017 09:42 # udaff
    Не уйдёт. Есть чуйка.

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  7. j-silver 30.03.2017 09:33 # j-silver
    ну дак понятно, челси то своих звезд не продает никогда, а мю встал в одну когорту фармклубов вместе с вулвичом

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  8. shmit 30.03.2017 09:24 # shmit
    Когда большой клуб приходит к маленькому за их звездами вариантов кроме продажи априори нет

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  9. pistolero-lfc 30.03.2017 09:24 # pistolero-lfc
    сколько бы денег не имел Юнайтед, но своих лидеров всё равно не может удержать.
    считаю, это зашкварнее чем не удержание своих лидеров ЛФК или АРСом.

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  10. trent 30.03.2017 09:11 # trent
    Почему бы не дать шанс Ромеро в таком случае? Парень очень качественно играет в тех матчах, когда ему дают шанс. Понятное дело, что такого классного кипера как Де Хеа не получится заменить без потери качества, но Серхио ничем не хуже того же Хандановича.

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  11. stepan-jam-boss 30.03.2017 09:06 # stepan-jam-boss
    Берем Доннаруму и закрываем позицию на 22 года. И отпускаем Давида. Ну или пусть палку носатую из степей берут.

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  12. karandash 30.03.2017 09:01 # karandash
    Тут есть такие кто учится на журфаке либо заканчивал таковой?

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