"Юнайтед" ищет замену Де Хеа в Серии А
Риск лишиться голкипера Давида Де Хеа заставил "Манчестер Юнайтед" обратиться на рынок Серии А в поисках возможной замены для своего первого номера.
Приобретение голкипера, обладающего звездным статусом, является одним из приоритетов "Реала" на грядущее лето. По слухам, Королевский клуб жаждет переманить Де Хеа или Тибо Куртуа из "Челси".
Как утверждает The Independent, Куртуа может показаться слегка более вероятным вариантом, однако возможный переезд Тибо в Мадрид осложняется тем, что "Реал" также заинтересован в его одноклубнике Эдене Азаре — "синие" совершенно точно не отпустят двух своих звезд в одно окно.
Ситуация Де Хеа выглядит иначе. Достоверно известно, что Давид был заинтересован в переходе в "Реал" еще летом 2015, однако тогда двум клубам не хватило считанных минут, чтобы оформить сделку до трансферного дедлайна.
Сейчас у 26-летнего испанца по-прежнему есть долгосрочный контракт, однако "Реал" надеется, что Де Хеа не утратил свое желание вернуться на родину.
Опасения, что Де Хеа вновь выразил желание перейти в "Реал", заставили "красных дьяволов" задуматься об укреплении последнего рубежа. По информации издания клуб с "Олд Траффорд" обратился на рынок Серии А, славящийся своими голкиперами.
Лидирующим кандидатом на замену Де Хеа в данный момент является Самир Ханданович из "Интера". Однако 32-летний словенец также вызывает интерес со стороны "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".
Также "Юнайтед" присматривается к 18-летнему голкиперу "Милана" Джанлуиджи Доннарумме, чей агент Мино Райола перевез на "Олд Траффорд" прошлым летом сразу троих своих клиентов: Поля Погба, Генриха Мхитаряна и Златана Ибрагимовича.
30.03.2017 09:00
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Последние комментарии:
Бедный Давид. вынужденно играет за помойку
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В итоге Челсей подпишет новые контракты с Азаром и Куртоносом, плюс еще купит Санчеса.
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Если брать то только Перина.
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Не уйдет офк.
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Челси посылает нахой
скум же ищет замену
ах ах ах
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Не уйдёт. Есть чуйка.
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ну дак понятно, челси то своих звезд не продает никогда, а мю встал в одну когорту фармклубов вместе с вулвичом
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Когда большой клуб приходит к маленькому за их звездами вариантов кроме продажи априори нет
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сколько бы денег не имел Юнайтед, но своих лидеров всё равно не может удержать.
считаю, это зашкварнее чем не удержание своих лидеров ЛФК или АРСом.
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Почему бы не дать шанс Ромеро в таком случае? Парень очень качественно играет в тех матчах, когда ему дают шанс. Понятное дело, что такого классного кипера как Де Хеа не получится заменить без потери качества, но Серхио ничем не хуже того же Хандановича.
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Берем Доннаруму и закрываем позицию на 22 года. И отпускаем Давида. Ну или пусть палку носатую из степей берут.
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Тут есть такие кто учится на журфаке либо заканчивал таковой?
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