"Юнайтед" ищет замену Де Хеа в Серии А

Риск лишиться голкипера Давида Де Хеа заставил "Манчестер Юнайтед" обратиться на рынок Серии А в поисках возможной замены для своего первого номера.

Приобретение голкипера, обладающего звездным статусом, является одним из приоритетов "Реала" на грядущее лето. По слухам, Королевский клуб жаждет переманить Де Хеа или Тибо Куртуа из "Челси".



Как утверждает The Independent, Куртуа может показаться слегка более вероятным вариантом, однако возможный переезд Тибо в Мадрид осложняется тем, что "Реал" также заинтересован в его одноклубнике Эдене Азаре — "синие" совершенно точно не отпустят двух своих звезд в одно окно.



Ситуация Де Хеа выглядит иначе. Достоверно известно, что Давид был заинтересован в переходе в "Реал" еще летом 2015, однако тогда двум клубам не хватило считанных минут, чтобы оформить сделку до трансферного дедлайна.



Сейчас у 26-летнего испанца по-прежнему есть долгосрочный контракт, однако "Реал" надеется, что Де Хеа не утратил свое желание вернуться на родину.



Опасения, что Де Хеа вновь выразил желание перейти в "Реал", заставили "красных дьяволов" задуматься об укреплении последнего рубежа. По информации издания клуб с "Олд Траффорд" обратился на рынок Серии А, славящийся своими голкиперами.



Лидирующим кандидатом на замену Де Хеа в данный момент является Самир Ханданович из "Интера". Однако 32-летний словенец также вызывает интерес со стороны "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".



Также "Юнайтед" присматривается к 18-летнему голкиперу "Милана" Джанлуиджи Доннарумме, чей агент Мино Райола перевез на "Олд Траффорд" прошлым летом сразу троих своих клиентов: Поля Погба, Генриха Мхитаряна и Златана Ибрагимовича.