"Ливерпуль возобновил переговоры с Ловреном о новом контракте

Деян Ловрен "Ливерпуль" возобновил переговоры с центральным защитником Деяном Ловреном о новом контракте.

Как сообщает The Telegraph, "красные" инициировали диалог с игроком сборной Хорватии о продлении сотрудничества еще в прошлом году, однако предварительные переговоры не увенчались успехом.

Взяв паузу, сейчас мерсисадйский клуб заново обратился к 27-летнему Ловрену в надежде, что тот последует примеру Филиппе Коутиньо с Адамом Лалланой и тоже свяжет свое будущее с "Ливерпулем".

Отметим, что текущей контракт Деяна действителен до июня 2019 — это соглашение он заключил летом 2014, перебравшись на "Энфилд" из "Саутгемптона" по сделке стоимостью 20 миллионов фунтов.


Метки контракты, Ливерпуль, Ловрен

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. raimbek1 30.03.2017 08:28 # raimbek1
    Редкостное дно, не стоит и мизинца Мамаду Сакфо

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  2. ben-arfa 30.03.2017 08:22 # ben-arfa
    Так и не оправдал ожиданий. В Сауте смотрелся много лучше.

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