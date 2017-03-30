"Ливерпуль возобновил переговоры с Ловреном о новом контракте
"Ливерпуль" возобновил переговоры с центральным защитником Деяном Ловреном о новом контракте.
Как сообщает The Telegraph, "красные" инициировали диалог с игроком сборной Хорватии о продлении сотрудничества еще в прошлом году, однако предварительные переговоры не увенчались успехом.
Взяв паузу, сейчас мерсисадйский клуб заново обратился к 27-летнему Ловрену в надежде, что тот последует примеру Филиппе Коутиньо с Адамом Лалланой и тоже свяжет свое будущее с "Ливерпулем".
Отметим, что текущей контракт Деяна действителен до июня 2019 — это соглашение он заключил летом 2014, перебравшись на "Энфилд" из "Саутгемптона" по сделке стоимостью 20 миллионов фунтов.
30.03.2017 08:00
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Так и не оправдал ожиданий. В Сауте смотрелся много лучше.
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