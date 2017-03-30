Моуриньо выступил против товарищеских матчей сборных посреди сезона

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выступил с предложением отменить товарищеские матчи для сборных посреди сезона.

Этот международный перерыв принес несколько неприятных новостей для Моуриньо, чья команда готовится к сумасшедшему отрезку сезона с матчами каждые три-четыре дня.



Например, перед товарищеским матчем англичан против сборной Германии травму на тренировке получил Фил Джонс. А Крис Смоллинг, хоть и сыграл в Дортмунде, но скоро тоже досрочно вернулся в Манчестер с повреждением.



По мнению Моуриньо, насыщенный клубный сезон не стоит усугублять бессмысленными товарищескими матчами.



"Я совершенно против товарищеских матчей. Думаю, товарищеские матчи для сборных имеют смысл только перед финальными стадиями больших турниров".



"За пару недель до Евро или за пару недель до Чемпионата Мира товарищеские матчи имеют смысл. Но когда товарищеские матчи чередуются с отборочными матчами посреди сезона, то это, думаю, лишено смысла".



"Кроме того, это не особо важные матчи, поэтому я не являюсь их большим фанатом. Но, думаю, однажды я сам буду тренировать сборную и тогда не смогу быть столь критичен", — цитирует Моуриньо Sky Sports.