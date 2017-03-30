Погба пропустит матч с "Вест Бромвичем"

Полузащитник Поль Погба, вероятно, не поможет "Манчестер Юнайтед" в матче Премьер-Лиги против "Вест Бромвича" в ближайшую субботу.

Во время этого международного перерыва главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отправил в сборные сразу 13 игроков, некоторые из которых вернулись с повреждениями — вроде англичан Фила Джонса и Криса Смоллинга.



Усугубляют ситуации дисквалификации Андера Эрреры и Златана Ибрагимовича, а также тот факт, что Погба, не ездивший в сборную Франции, еще не залечил травму задней поверхности бедра.



"Я не понимаю, как оба наших центральных защитника травмировались в лагере английской сборной еще до отборочного матча. Им предстояло сыграть против Литвы в воскресенье, но они травмировались на тренировке".



"Таким образом, мы лишены четырех игроков. Думаю, также будет отсутствовать Погба — уже пятеро, и это означает, что мы слегка в беде".



"Я наблюдал вчерашние матчи Валенсии в Эквадоре, Маркоса Рохо в Боливии, и они не вернутся до полудня четверга".



"Если сравнить это с ситуацией нашего соперника, "Вест Бромвича", то они делегировали лишь одного игрока в сборные. У них было время, чтобы поработать, отдохнуть и подготовиться. Нам будет тяжело", — цитирует Моуриньо Sky Sports.