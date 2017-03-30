Скоулз верит, что МЮ сможет выиграть Лигу Европы и финишировать в топ-4

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что команда Жозе Моуриньо способна и финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, и выиграть Лигу Европы — одновременно.

Моуриньо уже говорил, что Лига Европы теперь является приоритетом для "красных дьяволов" на остаток сезона. Жозе твердо настрое добраться до Стокгольма 24 мая и одержать победу в финале.



Однако Скоулз не видит стремление "Юнайтед" выиграть Лигу Европы помехой к тому, чтобы подняться на четвертую позицию в Премьер-Лиге.



"Если они смогут играть так, как умеют, тогда, думаю, у них будут отличные шансы на победу в Лиге Европы. Среди очевидных претендентов на победу в турнире, помимо "Юнайтед", можно выделить разве что "Лион". Я особо не вижу проблем, с которыми они могли бы здесь столкнуться".



"Я также ожидаю, что они финишируют четвертыми в Премьер-Лиге. Они демонстрируют великолепную серию, не особо продвигаясь по таблице, но нужно признать, что Премьер-Лига вернулась к должному уровню — сейчас есть четыре или пять команд, сражающихся за места в топ-4", — цитирует Скоулза Manchester Evening News.



Одновременно Пол выразил уверенность, что даже четвертое место не удовлетворит Моуриньо, и тот захочет выиграть титул с "Юнайтед".



"Он не будет доволен четвертым или пятым местом в лиге. Он захочет выиграть лигу, и я уверен, что в следующие пару лет он будет отчаянно к этому стремиться", — добавил Скоулз.