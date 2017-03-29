Санчес намекнул на возможный переход в "Челси"

Нападающий Алексис Санчес заявил о своем намерении отработать контракт с "Арсенала", но одновременно намекнул на переход в другой клуб из Лондона.

Как известно, у чилийской звезды остается всего один полный год по контракту с "канонирами", которые, судя по всему, отчаялись склонить Алексиса к новой сделке и в остатке сезона даже не будут пытаться возобновить переговоры.



А на днях авторитетное издание The Guardian сообщило, что 28-летний Санчес, оцениваемый в 50 миллионов фунтов, стал трансферной целью номер один "Челси" на грядущее лето.



Комментируя возникшие слухи, Алексис намекнул на свою готовность перебраться в сильнейший на данный момент лондонский клуб, который смог бы удовлетворить его спортивные амбиции.



"Я счастлив в Лондоне, и я надеюсь отработать свой контракт с "Арсеналом". Я хочу остаться в городе и в команде, но в той команде, которая побеждает и обладает победным духом. Мне 28, и впереди у меня еще много лет выступлений на топ-уровне. Я тот игрок, который очень заботится о себе", — сообщил Санчес El Grafico.