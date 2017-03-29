Санчес намекнул на возможный переход в "Челси"

Цеск Фабрегас и Алексис Санчес Нападающий Алексис Санчес заявил о своем намерении отработать контракт с "Арсенала", но одновременно намекнул на переход в другой клуб из Лондона.

Как известно, у чилийской звезды остается всего один полный год по контракту с "канонирами", которые, судя по всему, отчаялись склонить Алексиса к новой сделке и в остатке сезона даже не будут пытаться возобновить переговоры.

А на днях авторитетное издание The Guardian сообщило, что 28-летний Санчес, оцениваемый в 50 миллионов фунтов, стал трансферной целью номер один "Челси" на грядущее лето.

Комментируя возникшие слухи, Алексис намекнул на свою готовность перебраться в сильнейший на данный момент лондонский клуб, который смог бы удовлетворить его спортивные амбиции.

"Я счастлив в Лондоне, и я надеюсь отработать свой контракт с "Арсеналом". Я хочу остаться в городе и в команде, но в той команде, которая побеждает и обладает победным духом. Мне 28, и впереди у меня еще много лет выступлений на топ-уровне. Я тот игрок, который очень заботится о себе", — сообщил Санчес El Grafico.


Метки Арсенал, Санчес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2017 22:45

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. shmit 29.03.2017 23:39 # shmit
    бл тогда можно одного санчеса подписать и больше никто нах не нужен будет, никакие ван дейки и бакаеки не пригодятся с такой атакой

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  2. mousta 29.03.2017 23:35 # mousta
    Вуахахахаха, велком

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  3. largo-winch 29.03.2017 23:34 # largo-winch
    эта самая епанутая международная пауза за долгое время, когда

    -травмы Кейна, Коулмана, ЛАлланы и еще дохуя нонеймов и днищ
    -громкие трансферные спекуляции (Бакайоко, Азар, Санчез, Куртуа, Коутиньо и еще докуя кого связывающие их переход в/из АПЛ)
    -вердикт по тренерам (Венгер остаётся, Мойес остаётся, КОнтекс остаётся и т.д.)
    -введение видео повторов
    -выход Бразилии в ЧМ
    -возвращение в сборную ДЕФО и его КОЛ ))))

    и еще докуя чего произошло

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  4. jbannon 29.03.2017 23:33 # jbannon
    Опять жена каблуку ландан в приоритет ставит.

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  5. manutd-20champ 29.03.2017 23:30 # manutd-20champ
    удачи мечтателям.

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  6. contrario 29.03.2017 23:27 # contrario
    мало схемок, пенсы деградируют

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  7. andros13 29.03.2017 23:27 # andros13
    Замена Азару

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  8. palach221078 29.03.2017 23:25 # palach221078
    Итальянскому тренеру "Челси" Антонио Конте предложили рассмотреть кандидатуру полузащитника сборной Германии Месута Озила, который собрался покинуть "Арсенал".
    По данным Mirror, главный тренер "Челси" Антонио Конте готов рассмотреть такой вариант усиления состава, однако у него есть и другие кандидатуры, которые ранее уже были согласованы с руководством клуба.
    Таким образом, Месут Озил может оказаться в "Челси", если синим, не удастся договориться с другими футболистами.

    Да нах. нужен этот пучеглазый рак. Санчеса будет достаточно. Пусть к обоссанцу чешет.

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  9. obey-mikel 29.03.2017 23:23 # obey-mikel
    пора уже, давно не было трансферов уровня кэшлика

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  10. palach221078 29.03.2017 23:22 # palach221078
    Гуллит: "Челси" не продаст Азара и сделает самые громкие трансферы"

    "Что касается слухов о Санчесе, то я бы не хотел их комментировать утвердительно, потому что это долгий процесс. Однако если Санчесу понадобится мой совет, то он должен не сомневаться при выборе клуба. С "Челси" и Конте он может стать одним из главных звезд клуба, да и "Челси" предпочтительней Арсенала. Шансов на титулы гораздо больше, да и претендовать на что-то большее можно в Англии на сегодняшний день лишь с одним клубом - "Челси"

    В точку!

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  11. palach221078 29.03.2017 23:20 # palach221078
    Вот цитата Эдена Азара, что он сам думает по поводу таких слухов: "Мои дети любят Лондон. Они уже привыкли к здешним правилам. Им нравится тут и у них нет желания пока куда то переезжать.
    Я разговариваю на двух языках, французском и английском. В планах есть желание выучит японский или китайский языки. Вся наша семья любит жить в Лондоне. Возможно, когда я покончу с футболом, я вернусь в Бельгию, но это еще не скоро", - приводит слова Азара британское издание.

    Специально для утканосов!

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  12. palach221078 29.03.2017 23:18 # palach221078
    Сегодня отмечает свой двадцать шестой день рожденья наш полузащитник "Челси" Н ГолоКанте.

    С Днюхой Кантелеле!

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  13. gerrard08 29.03.2017 23:09 # gerrard08
    >4место
    >вылет с 1/8
    >стабильное предательство лидеров и капитанов
    >стабильные унижения от прямых конкурентов
    Хуею с этого клуба.

    (ответить)

  14. hazarchik 29.03.2017 23:03 # hazarchik
    Ладно, не сдержался:

    -------------------Куртуа-----------------
    -----Аспи-----Луис----Ван Дайк------
    ---???---Вератти------Канте----Алаба----
    -------------Санчес-----------------Азар-----------
    -------------------------Лукаку------------------------

    На место вопроса, на позицию правого вингбека пишите свой варианты

    (ответить)

  15. mixmaster 29.03.2017 23:00 # mixmaster
    новость в стиле гпенсов, надрачивающих на сунчеза

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  16. chelsea1983 29.03.2017 22:59 # chelsea1983
    Правильно хочется трофеев чуток пример эшли коула и Галата да и фабрегас пример

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  17. moneymaker 29.03.2017 22:54 # moneymaker
    Норм миха заголовок переебал

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  18. viterok 29.03.2017 22:54 # viterok
    Совсем не напрасно Терри пнул его коленом под зад, знает кто большие пацаны в Лондоне. В следующем сезоне ЛЧ, КА, КЛ заберем...ну а через сезон снова Чемпионы АПЛ.

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  19. van-der-slav 29.03.2017 22:51 # van-der-slav
    все происходит как я и предсказывал

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  20. imfake 29.03.2017 22:51 # imfake
    здоровья

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