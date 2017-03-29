Санчес намекнул на возможный переход в "Челси"
Нападающий Алексис Санчес заявил о своем намерении отработать контракт с "Арсенала", но одновременно намекнул на переход в другой клуб из Лондона.
Как известно, у чилийской звезды остается всего один полный год по контракту с "канонирами", которые, судя по всему, отчаялись склонить Алексиса к новой сделке и в остатке сезона даже не будут пытаться возобновить переговоры.
А на днях авторитетное издание The Guardian сообщило, что 28-летний Санчес, оцениваемый в 50 миллионов фунтов, стал трансферной целью номер один "Челси" на грядущее лето.
Комментируя возникшие слухи, Алексис намекнул на свою готовность перебраться в сильнейший на данный момент лондонский клуб, который смог бы удовлетворить его спортивные амбиции.
"Я счастлив в Лондоне, и я надеюсь отработать свой контракт с "Арсеналом". Я хочу остаться в городе и в команде, но в той команде, которая побеждает и обладает победным духом. Мне 28, и впереди у меня еще много лет выступлений на топ-уровне. Я тот игрок, который очень заботится о себе", — сообщил Санчес El Grafico.
29.03.2017 22:45
Просмотров: 1640
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
бл тогда можно одного санчеса подписать и больше никто нах не нужен будет, никакие ван дейки и бакаеки не пригодятся с такой атакой
(ответить)
Вуахахахаха, велком
(ответить)
эта самая епанутая международная пауза за долгое время, когда
-травмы Кейна, Коулмана, ЛАлланы и еще дохуя нонеймов и днищ
-громкие трансферные спекуляции (Бакайоко, Азар, Санчез, Куртуа, Коутиньо и еще докуя кого связывающие их переход в/из АПЛ)
-вердикт по тренерам (Венгер остаётся, Мойес остаётся, КОнтекс остаётся и т.д.)
-введение видео повторов
-выход Бразилии в ЧМ
-возвращение в сборную ДЕФО и его КОЛ ))))
и еще докуя чего произошло
(ответить)
Опять жена каблуку ландан в приоритет ставит.
(ответить)
удачи мечтателям.
(ответить)
мало схемок, пенсы деградируют
(ответить)
Замена Азару
(ответить)
Итальянскому тренеру "Челси" Антонио Конте предложили рассмотреть кандидатуру полузащитника сборной Германии Месута Озила, который собрался покинуть "Арсенал".
По данным Mirror, главный тренер "Челси" Антонио Конте готов рассмотреть такой вариант усиления состава, однако у него есть и другие кандидатуры, которые ранее уже были согласованы с руководством клуба.
Таким образом, Месут Озил может оказаться в "Челси", если синим, не удастся договориться с другими футболистами.
Да нах. нужен этот пучеглазый рак. Санчеса будет достаточно. Пусть к обоссанцу чешет.
(ответить)
пора уже, давно не было трансферов уровня кэшлика
(ответить)
Гуллит: "Челси" не продаст Азара и сделает самые громкие трансферы"
"Что касается слухов о Санчесе, то я бы не хотел их комментировать утвердительно, потому что это долгий процесс. Однако если Санчесу понадобится мой совет, то он должен не сомневаться при выборе клуба. С "Челси" и Конте он может стать одним из главных звезд клуба, да и "Челси" предпочтительней Арсенала. Шансов на титулы гораздо больше, да и претендовать на что-то большее можно в Англии на сегодняшний день лишь с одним клубом - "Челси"
В точку!
(ответить)
Вот цитата Эдена Азара, что он сам думает по поводу таких слухов: "Мои дети любят Лондон. Они уже привыкли к здешним правилам. Им нравится тут и у них нет желания пока куда то переезжать.
Я разговариваю на двух языках, французском и английском. В планах есть желание выучит японский или китайский языки. Вся наша семья любит жить в Лондоне. Возможно, когда я покончу с футболом, я вернусь в Бельгию, но это еще не скоро", - приводит слова Азара британское издание.
Специально для утканосов!
(ответить)
Сегодня отмечает свой двадцать шестой день рожденья наш полузащитник "Челси" Н ГолоКанте.
С Днюхой Кантелеле!
(ответить)
>4место
>вылет с 1/8
>стабильное предательство лидеров и капитанов
>стабильные унижения от прямых конкурентов
Хуею с этого клуба.
(ответить)
Ладно, не сдержался:
-------------------Куртуа-----------------
-----Аспи-----Луис----Ван Дайк------
---???---Вератти------Канте----Алаба----
-------------Санчес-----------------Азар-----------
-------------------------Лукаку------------------------
На место вопроса, на позицию правого вингбека пишите свой варианты
(ответить)
новость в стиле гпенсов, надрачивающих на сунчеза
(ответить)
Правильно хочется трофеев чуток пример эшли коула и Галата да и фабрегас пример
(ответить)
Норм миха заголовок переебал
(ответить)
Совсем не напрасно Терри пнул его коленом под зад, знает кто большие пацаны в Лондоне. В следующем сезоне ЛЧ, КА, КЛ заберем...ну а через сезон снова Чемпионы АПЛ.
(ответить)
все происходит как я и предсказывал
(ответить)
здоровья
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий