Озил открыт к возвращению в Бундеслигу

Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил признался, что может вернуться в Бундеслигу, чтобы быть ближе к маме.

Как известно, действующий контракт 28-летнего Озила с "канонирами" истекает уже по окончании следующего сезона. Месут взял паузу в переговорах по новой сделке и, по слухам, рассматривает варианты со сменой клуба.



Среди прочих опций немцу кажется весьма привлекательным возвращение в Бундеслигу, где ранее он с успехом выступал за "Шальке-04" и "Вердер".



"Я не хочу исключать такой вариант. Многие члены моей семьи, особенно мама, были бы рады, если бы я вернулся домой. У меня остается год по действующему контракту, я люблю "Арсенал", но на данный момент ничего не известно", - цитирует Озила Goal.