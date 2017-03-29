Озил открыт к возвращению в Бундеслигу
Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил признался, что может вернуться в Бундеслигу, чтобы быть ближе к маме.
Как известно, действующий контракт 28-летнего Озила с "канонирами" истекает уже по окончании следующего сезона. Месут взял паузу в переговорах по новой сделке и, по слухам, рассматривает варианты со сменой клуба.
Среди прочих опций немцу кажется весьма привлекательным возвращение в Бундеслигу, где ранее он с успехом выступал за "Шальке-04" и "Вердер".
"Я не хочу исключать такой вариант. Многие члены моей семьи, особенно мама, были бы рады, если бы я вернулся домой. У меня остается год по действующему контракту, я люблю "Арсенал", но на данный момент ничего не известно", - цитирует Озила Goal.
29.03.2017 22:00
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наконец-то этот днарь свалит, заебал уже. провел 3 топовых сезона, 2 из которых в лоллиге, а раскудахтался словно лучший ПЗ в мире
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В Кёльн пускай идет, он же чувствует себя козлом отпущения
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